«Говорил милиционерам, что мне плохо, но давать воду и лекарства они отказывались» 1 4.04.2018, 17:51

Скриншот: «Наша Ніва»

Задержанный в День Воли Артур Журов обратился в прокуратуру с жалобой на действия сотрудников Советского РУВД.

Артур Журов - один из тех, кто был задержан 25 марта в Минске на площади Якуба Коласа. В переполненном автозаке он, как и большинство других задержанных, был доставлен в РУВД Советского района, откуда после семи часов содержания был отпущен одним из последних, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Кроме того, что в РУВД Журова продержали более трех часов, что является явным нарушением, сотрудники РУВД незаконно (так как на тот момент Журов не находился в статусе административно арестованного) провели процедуру дактилоскопии и без согласия сфотографировали Артура.

За все время пребывания Журова в участке ему не дали возможности сообщить своей жене о том, где он. И хотя, согласно Процессуально-исполнительному кодекс об административных правонарушениях, задержанный имеет право в течение трех часов с момента задержания сообщить родственникам о своем местонахождении, телефон ему так и не предоставили.

Сотрудники РУВД, не назвав свои фамилии и не предъявив служебные удостоверения, до составления административного протокола проводили личный досмотр, притом в отсутствии понятых, что также является нарушением.

Сам же протокол по ст. 23.34 КоАП был подписан свидетелями отдельно, не в присутствии Журова, что не дает возможности выяснить, имели ли они вообще какое-либо отношение к его задержанию.

Однако самых жестким, по словам Журова, для него стало игнорирование сотрудниками милиции его состояния здоровья. Такое поведение милиционеров он считает не чем иным, как бесчеловечным обращением.

"Во дворе РУВД нас поставили лицом к стене, не давали возможности двигаться и смотреть в сторону. В таком неудобном положении я провел полтора часа. Затем меня отвели в отделение, где я находился все остальное время.

У меня есть очень серьезное желудочное заболевание, и поэтому мне необходимо регулярно принимать лекарства и диетически питаться 5-6 раз в день. О своем диагнозе я сообщил милиционеру Дерейко А.Ю., который составлял на меня протокол, и заместителю начальника РУВД, который не назвал свою фамилию, однако они полностью проигнорировали этот факт. Я просил просто воды, но даже в этом милиционеры мне отказали. Понятно, что через некоторое время я почувствовал недомогание и просил дать мне мои таблетки, которые лежали в рюкзаке. Однако они отказались делать и это. В течение семи часов пребывания в участке без еды я неоднократно говорил о своём плохом самочувствии и о необходимости медицинской помощи, но никакой реакции на мои слова не было. Вечером, после того, как меня отпустили, у меня вообще поднялась температура", - рассказал Журов.

После событий того дня Артур Журов решил обратиться в Прокуратуру Советского района с жалобой на действия сотрудников Советского РУВД. Он просит провести проверку по всем перечисленным нарушениям Процессуально-исполнительного кодекса и привлечь милиционеров РУВД к ответственности. В данный момент он ждет ответа.