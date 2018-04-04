Почему вечером особенно хочется есть 4.04.2018, 17:42

Начинаем утро с желания здорово питаться, а перед сном опустошаем холодильник.

Почему же вечером так хочется есть?

— У ученых есть три главных предположения, почему это происходит, — отвечал на этот вопрос врач Дмитрий Соловьев на сайте The Question. — Первое связано с активностью центра голода в головном мозге. У большинства людей он активизируется именно вечером, причем это не зависит от того, являются они «жаворонками» или «совами». Возможно, это объясняется эволюцией: древним людям было удобнее есть вечерами после сбора урожая или охоты, сообщает tut.by.

Вторая теория связана с тем, завтракаете вы или нет. Замечено, что больше всего вечерами едят те, кто не завтракают. В таком случае чувство голода возникает из-за того, что организму банально не хватает пищи. Если вы не позавтракали, а в обед обошлись парой бутербродов, вечером вам захочется есть лишь потому, что телу не хватает энергии.

И наконец, вечернее переедание может быть связано с психологическими проблемами. Речь не обязательно идет о депрессии, это может быть банальной привычкой «заедать стресс». В таком случае человек невольно старается съесть вечером что-нибудь сладкое — это приводит к выработке «гормонов удовольствия». Кроме того, человек может «награждать себя» едой вечером за успешно проведенный день.

Последние исследования добавляют еще одну теорию: желание поесть ночью может объясняться гормонами голода и насыщения. The New York Times рассказывал о небольшом исследовании среди 32 мужчин и женщин с лишним весом: ближе к вечеру у них был ниже уровень гормонов насыщения и выше гормонов голода.

Так стоит ли сдерживать себя?

Хорошая новость в том, что «после шести» есть все-таки можно. Вопреки распространенному убеждению, наш желудочно-кишечный тракт не перестает работать ночью.

— Рекомендация «не есть после шести» годами тиражируется в популярной литературе о диетах, — рассуждала врач-диетолог и научный журналист Елена Мотова в книге «Мой лучший друг — желудок». — Беда с подобного рода советами не в том, что их дают безграмотные люди, которые почему‑то распространяют на всех свой личный опыт. И даже не в том, что эти рекомендации не подкреплены фактами. Диеты диктуют условия, которые мало кому подходят. Если вы ужинаете в шесть, а ложитесь в двенадцать, засыпать вам придется в состоянии острого голода. Это невозможно, и рано или поздно вы начнете объедаться на ночь. Единственный совет, который тут можно дать, — это ложиться спать в состоянии «ни сыт, ни голоден». Когда вы понаблюдаете за собой некоторое время, будет яснее, какие коррективы стоит внести в режим питания, чтобы сделать его более физиологичным.

Но как удержаться?

— Если вы пришли домой за 2 часа до сна и вы голодны, сначала надо попить теплой воды или травяного чая. Это тест. Если через 15 минут осталось чувство голода, съешьте белковый омлет или немного овощей, — советовала руководитель диетологического сервиса «Счастье есть» Наталья Чавко.

— Выключите свет на кухне и уйдите из нее. Почистите зубы. Если вам захочется есть прямо перед сном, просто выпейте воды, — говорила в беседе с The New York Times Келли Костелло Эллисон, директор Центра веса и расстройств пищевого поведения в филиале Университета Пенсильвании.