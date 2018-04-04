10 ошибок, которые совершает большинство людей при покупке авто 4.04.2018, 18:07

Эти советы помогут сделать покупку авто максимально простой и избавиться от разочарования в будущем.

По статистике, большинство водителей меняет автомобиль каждые 6 лет. Согласитесь, это немаленький срок. Поэтому хочется сделать время, проведенное в компании «железного друга», максимально комфортным и свести заботы по его обслуживанию к минимуму.

Аdme.ru собрал 10 ошибок, которых стоит избегать, чтобы сделать покупку авто максимально простой и избавиться от разочарования в будущем.

10. Не задумываетесь о последующей перепродаже

Наверняка наступит такой момент, когда вы решите продать свой автомобиль. Поэтому перед покупкой новой машины стоит обратить внимание на ряд важных моментов. Во-первых, большое значение имеет марка автомобиля: всегда есть те марки, что пользуются большей и меньшей популярностью среди водителей. Во-вторых, комплектация и двигатель. Ну и в-третьих, не стоит забывать про цвет автомобиля. Белый, черный или серебристый автомобиль продать гораздо проще, чем, например, оранжевый.

9. Содержание автомобиля «бьет по кошельку»

Большинство людей в момент покупки автомобиля обращает внимание только на его цену, а будущие затраты на техобслуживание, страхование и прочие расходы не оценивает. Год от года эти расходы будут расти, и не всегда они окажутся соразмерными с вашей зарплатой. Поэтому при покупке автомобиля стоит трезво оценить свои возможности, чтобы его содержание не превратилось в настоящую головную боль для всей семьи.

8. Переплачиваете за лишние опции

Перед покупкой автомобиля стоит основательно подумать, какие дополнительные опции вам действительно нужны, ведь цены на них в автосалоне часто неоправданно высоки, а многие из этих опций на деле просто не используются.

К примеру, многие водители предпочитают курить за пределами автомобиля. В таком случае прикуриватель и пепельница наверняка будут лишними. Дополнительная защита от коррозии тоже не нужна — у автомобилей и так есть антикоррозийная обработка. Зато функции безопасности очень важны, и их стоит выбирать внимательно.

7. Покупаете автомобиль, который только что сошел с конвейера

Старайтесь не покупать автомобили начала выпуска новой модели. Первые 3 года после производства автомобиля компания собирает информацию о его недостатках, вносит доработки и делает автомобиль более надежным, чем его предыдущие версии. Лучшим станет выбор в пользу автомобиля, который уже не меньше 3 лет известен на рынке и хорошо себя зарекомендовал.

6. Покупаете автомобиль неподходящего размера

При принятии решения о том, какого класса автомобиль вам нужен, стоит учитывать не только личные предпочтения, но и то, как часто вы будете выезжать на природу, какое количество пассажиров будете перевозить и т. д.

К примеру, если вам нужно просто средство передвижения по городу, то лучше присмотреться к небольшим седанам, которые расходуют мало топлива. Если у вас большая семья и вы часто выезжаете на дачу, то обратите внимание на вместительные минивэны, универсалы или хетчбэки. Внедорожники больше подходят для тех, кто крайне редко ездит по асфальту.

5. Не можете выбрать между престижем модели и техническими характеристиками

Если этого требует статус человека и позволяют доходы, то стоит делать выбор в пользу моделей премиум-класса. Во всех остальных случаях лучше сосредоточиться на технических характеристиках автомобиля, его надежности и цене.

4. Не проверяете автомобиль в деле

При выборе автомобиля не стоит полностью полагаться на слова менеджера по продажам. Каким бы грамотным ни был специалист, но личную заинтересованность, такую как план продаж и проценты с покупки, еще никто не отменял. Перед покупкой соберите максимум информации о модели, которая вас заинтересовала, проконсультируйтесь с независимым специалистом и обязательно проведите тест-драйв выбранного автомобиля. Прислушайтесь к себе — и сделайте правильные выводы.

3. Пропускаете выгодные предложения и скидки

Самое выгодное время для покупки новой машины начинается в декабре и достигает своего пика в марте. В это время в автосалонах действует наибольшее количество скидок и спецпредложений. Кроме того, часто при покупке автомобилей, произведенных в конце года, вы имеете приятный бонус: такие машины по уровню оборудования соответствуют следующему модельному году, имея при этом более низкую стоимость.

2. Не пытаетесь снизить цену

Попробуйте позвонить или отправить электронные письма в разные автосалоны, расскажите, что у вас есть предложение от другой фирмы, которая готова продать вам автомобиль по хорошей цене. Конкуренция среди продавцов машин высока, и нередко от водителей можно услышать, что такой способ помог им быстро найти самое лучшее предложение и сэкономить немалые деньги.

1. Спешите с покупкой

Не торопитесь с покупкой машины. Помните, что преждевременное решение может быстро вас огорчить. Потратьте достаточно времени: соберите больше информации, посоветуйтесь с людьми, которые опробовали понравившегося «железного коня» в деле, протестируйте машину, взвесьте все за и против.

Если хотите ознакомиться с определенной моделью поближе, без навязчивого внимания менеджеров, то посещайте автосалоны в конце рабочего дня. Все эти небольшие хитрости увеличат ваши шансы на принятие грамотного и взвешенного решения.