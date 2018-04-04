США и Китай уронили цены на нефть 4.04.2018, 18:11

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Стоимость Brent на торгах в среду падала до минимальной за две недели отметки в $66,69 за баррель.

Цены на нефть резко снизились на фоне угрозы полноценной торговой войны между США и Китаем, роста добычи в России и ожиданиях, что Саудовская Аравия ответит на слабый спрос в Азии новыми скидками для своих покупателей, передает finanz.ru.

Стоимость сорта Brent на торгах в среду падала до минимальной за 2 недели отметки в 66,69 доллара за баррель, потеряв 1,8% за день и 4,1% с начала недели.

К 18:07 по Минску нефть Brent торговалась на уровне $67,58 за баррель.

Поводом для распродажи на нефтяном рынке стали опасения эскалации торговых войн, говорит аналитик Nordea Денис Давыдов. Накануне торговое представительство США опубликовало перечень из более чем 1300 китайских товаров, в отношении которых может быть введена 25-процентная пошлина на импорт.

Минторг КНР ответил зеркальным списком, в который включил американские самолеты, автомобили и сельхозпродукцию на общую сумму около 50 млрд долларов в год.

Введение пошлин станет ударом по мировой торговле, затормозит экономический рост, что в конечном итоге может снизить спрос на нефть, говорит Давыдов: в результате усилия ОПЕК и России, два года ограничивающих добычу ради высоких цен, будут подорваны.

Сама сделка ОПЕК+ тем временем получила неожиданный имиждевый удар. В марте Россия не выполнила ее условия, увеличив добычу до рекорда за 11 месяцев: ее суточный объем оказался на 270 тысяч баррелей меньше индикативного уровня октября 2016-го (вместо положенных 300 тысяч).

"Инвесторы восприняли эту новость как признак того, что Россия может начать постепенно отказываться от исполнения своих обязательств в рамках соглашения", - говорит сырьевой стратег Сбербанк CIB Михаил Шейбе.

Другой ключевой участник сделки - Саудовская Аравия - хотя и перевыполняет квоту (120% в марте), одновременно снижает поставочные цены для ключевого, азиатского рынка. Для партий, которые будут отправляться в мае, Saudi Aramco объявит новые скидки, сказали Reuters три источника в нефтетрейдинговых компаниях.

"Это не тот шаг, на который вы бы пошли, если бы собирались и дальше поддерживать котировки", - сетует директор департамента энергетических рынков Mizuho в Нью-Йорке Боб Йогер.

Тучи над рынком нефти нависают со всех сторон, указывает Шейбе: на фоне роста внутренней добычи США продолжают сокращать импорт "черного золота" (на 0,38 млн баррелей в сутки на прошлой неделе), доллар укрепляется, а на фьючерсном рынке нарастает дисбаланс. Ставки спекулянтов на рост котировок "черного золота" в 13 раз превышают короткие позиции, которые дают прибыль в случае снижения цен.

"Это свидетельствует о перекупленности, которая ограничивает потенциал дальнейшего роста", - говорит Шейбе: по мере того, как рынок показывает свою неспособность закрепиться выше 70 долларов за баррель Brent, хедж-фонды могут начать распродажу контрактов для фиксации прибыли.

Во втором квартале котировки опустятся до 60 долларов за баррель, считает эксперт.