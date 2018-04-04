Какие районы Минска скоро превратятся в Шанхай 2 4.04.2018, 18:20

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Столицу продолжают уплотнять и переуплотнять.

Еще десять лет назад на месте Каменной Горки было чистое поле с зеленой травкой и синим небом — а сейчас там чрезвычайно уплотненный район, название которого стало нарицательным. За последние годы Александр Лукашенко не раз уже заявлял, что больше в Минске жилья строить не будем, что пора развивать города спутники и что ни сантиметра пахотной земли нельзя трогать под строительство. Но на деле из года в год темпы строительства жилья растут и достигают почти миллиона квадратных метров. The Village Беларусь разбирался, какие районы Минска потенциально могут превратиться в сверхуплотненные шанхаи.

В 2016 году городские власти утвердили обновленный генплан столицы — там указано, в каких районах будут строить жилье. Параллельно подготовили различные опорные планы: где снесут частный сектор, где проложат новые автодороги и так далее. Уплотнение уже существующих районов и точечная застройка продолжится. Несмотря на то, что кое-где достаточно плотно понатыкают высоток, все-таки до шанхаев им далеко: тут пяток домов, там полдюжины. Так инвесторы собираются освоить улицы Корзюки в Чижовке, Кулешова у автозавода, бывшие деревни Кунцевщина и Петровщина, а также другие площадки.

Но в некоторых других местах будут продолжать начатое или с нуля вбивать сваи для десятков многоподъездных многоэтажек.

Лебяжий: места для лебедей все меньше

ЧТО ОБЕЩАЛИ И КАК ТАМ СЕЙЧАС?

Микрорайон Лебяжий начали осваивать за несколько лет до Чемпионата мира по хоккею в 2014 году: между проспектом Победителей, МКАДом и улицами Тимирязева и Нарочанской затеяли и строительство жилья, и офисов-гостиниц, даже частный небоскреб обещали. А также три школы, пять детских садиков, поликлинику и другие нужные общественные объекты.

Строители ударно взялись сносить частный сектор вдоль улочек Ржавецкая, Мядельская, Вилейская, Баторинская, Мястровская, Ратомская. К концу 2015 года успели построить 18 домов. Некоторые из застройщиков представляли иностранный капитал: китайский, израильский, российский; и многие дома фасадами выходили на парадный проспект Победителей. Так что здесь не возводили типичные панельки серий М464 и М111–90, а строили блочно-каркасные дома редких для Минска проектов. Поскольку застройщиков тут несколько, то карта района пестрит названиями жилых кварталов и отдельных домов: «Браславский», «Д3», «Софи», «Лазурит», «Променад», «Жемчужина» и так далее. Оксюморонов вроде уныло-панельного ЖК «Шопен» тут нет.

И хоть район до сих пор выглядит как большая стройка, сразу понятно, что жилье здесь несколько другого, более высокого класса. Как это часто бывает в Минске, даже несмотря на «козырное» место, подрядчики умудрились подарить городу долгострой, который начал давать усадку, пошел трещинами и обогатил подземный гараж течью.

ЧТО ОЖИДАТЬ?

По другую сторону улицы Ратомской компания «ТАПАС» начала возведение жилого комплекса «Олимпик парк». В отличие от других комплексов района, здесь обещают малоэтажное жилье. А в начале февраля Александр Лукашенко своим указом отдал под жилую застройку участок между МКАД, проспектом Победителей и улицами Ратомская и Тимирязева. Сейчас на этой земле расположен рынок «Лебяжий», где обитают оптовые торговцы из контейнеров и барахолка «Поле чудес». После завершения строительства «Олимпик парк» и комплекс на месте «Поля чудес» (15 лет назад тут должен был появиться жилой квартал «Нескучный сад») основательно подопрут биологический заказник Лебяжий, на одноименном пруду которого гнездятся немало редких птиц. Сочетание «стройка плюс озеро» почти всегда приводит к ухудшению экологической ситуации: деревья вырубаются, в воде оказываются стройматериалы, а вместо зеленого газона возникает грязное месиво.

Пока что застройка Лебяжьего еще не выглядит как полный шанхай. Отчасти это потому, что улицы Вилейская и Ржавецкая застроены небедными коттеджами и редкими старыми домиками бывшей деревни Ржавец. Кроме того, и само освоение территорий еще далеко не закончилось. Между улицами Мястровская и Ильянская большущий и пока еще зеленый пустырь, но минчан не удивить желанием городских властей залезть на готовую инфраструктуру, понатыкать несколько 19–этажных высоток и из терпимого микрорайона сделать каменное гетто.

СЛАВА, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ

— На контрасте с Каменной Горкой чувствуются все преимущества района: чистый воздух, отсутствие быдланов. Приятно наличие водоема рядом. Самое офигенное преимущество — это суперсвежий город. Когда там находишься, прямо чувствуешь, как будто ты за городом. Есть аквапарк, рядом новые дома, там всегда классно кататься. На самом деле, это обусловлено близостью к Дроздам, мне кажется.

Есть магазин «Виталюр», приятный такой, и собаки приятные, дружелюбные все. Там очень дружелюбные люди, нет ни цыган, ни наркоторговцев, — никого, кто бы мне пригодился (смеется). Асоциальные элементы отсутствуют. Бомж, который живет у нас в подъезде в камере мусоропровода, всегда все чистенько делает. И он культурный достаточно, все аккуратно, и мусор никто не разбрасывает, окурков никто не бросает.

В заказнике строятся новые дома, но они абсолютно не напрягают. Я вообще на отшибе живу, и практически в конце Лебяжьего строится еще несколько домов, но они пятиэтажные, и, как я понимаю, будут элитными. Там вообще нет особой плотности людей, зато есть ощущение спрятанности от всего города. Я добираюсь каждый раз на маршрутке. Есть автобус, и когда я не опаздываю (а это случается редко), то езжу на нем. Этот 73-й автобус едет очень долго: 45 минут — и объезжает все окрестности, цепляет все мелкие остановочки.

Все, кто там живут, любят этот район, потому что люди там молодые, никто ни на кого не жалуется. Я могу включать громко музыку по вечерам, и соседи очень дружелюбные. Мне реально нравится, хороший район. Но меня не устраивает высота потолков в социальном жилье и отсутствие маленьких магазинчиков.

Ноттингем: Название английское, плотность китайская

ЧТО ОБЕЩАЛИ И КАК ТАМ СЕЙЧАС?

Про проект жилого квартала «Ноттингем» к востоку от МКАД, на месте старого танкового полигона, говорили еще в 2011 году. Территорию полигона включили в состав Партизанского района Минска, чтобы у жителей нового квартала была минская прописка. Точнее, тогда минчанам рассказали сразу про два проекта друг рядом с другом: «Ноттингем» (коттеджи в английском стиле) и «Гринвич» (коттеджный поселок с гольф-клубом). Там даже началась какая-то активность, появилась первая строительная техника, зачатки гольф-площадок и дольщики. Но через несколько лет территорию у инвестора отобрали, а проект отправили на доработку.

Полтора года назад, осенью 2016–го, власти показали новый детальный план. Малоэтажную застройку сменила многоэтажная, причем здесь собрались возвести 1 200 000 квадратных метров жилья (в основном — высокоплотного) — более 14 тысяч квартир. В кварталах площадью 240 гектар собирались разместить почти 38 тысяч человек. По району обещали пустить трамвай, а из города через «Ноттингем» — новую скоростную автомагистраль и железную дорогу в Национальный аэропорт Минск.

ЧЕГО ОЖИДАТЬ?

Разработчики детального плана говорили, что высота домов не должна превысить 7 этажей — но вместе с тем, это будут панельные дома. А семиэатажные панельки у нас редко где встретишь — гораздо чаще строят девяти- и девятнадцатиэтажные. Сейчас градостроители говорят, что в районе будут проживать уже 100 000 человек. Это население Центрального или Партизанского районов столицы. Рассчитывать на низкие дома вряд ли приходится: скорее всего, это будет обычный «человейник» по типу Каменной Горки с узкими дворовыми проездами. В интернете району придумали хлесткое название: Льготтингем.

Автодорогу наверняка построят: все же добираться до города как-то надо. А вот обещанного трамвая можно ждать до скончания века: за последние тридцать лет ни одно обещание о развитии трамвайной сети в Минске не было выполнено.

Лошица: если не взяться за магистрали — будет Каменная Горка

ЧТО ОБЕЩАЛИ И КАК ТАМ СЕЙЧАС?

Микрорайон Лошица на месте чистого поля начали застраивать в середине «нулевых». Строительство не прекращается до сих пор, но все же более чем за десять лет строители не устроили тут очередную каменную горку (чего не скажешь о самой Каменой Горке, которую за те же десять лет превратили в высокоплотный шанхай). В Лошице осталось несколько обширных парков и пустырей, на которых пасутся кони, а широкий Игуменский тракт не дает автомобилистам душиться в пробках, как это происходит с их собратьями на Притыцкого и Каменногорской. У многих Лошица оставляет впечатление просторного микрорайона, правда, сильно удаленного от центра и от метро.

Два года назад замглавы Ленинского района Андрей Бондаренко рассказывал, что в ближайшие годы к четырем существующим лошицким микрорайонам добавятся еще шесть. В Лошице–9 будет 16 многоэтажек, в Лошице-5 построят 210 тысяч квадратных метров жилья, в Лошице–7 будет пять домов, в Лошице–8 — еще 13 домов, в Лошице–10 — дополнительно 100 тысяч квадратных метров жилья. Всего обещали аж 750 тысяч квадратных метров новостроек.

ЧТО ОЖИДАТЬ?

В январе этого года «Минскпроект» и «Военпроект» один за другим показали, какими домами собираются застроить тихий район.

Районные чиновники обещают, что уже в этом году начнется застройка микрорайонов Лошица–7 (на пустыре чуть южнее «Виталюра») и Лошицы–8 (к северу от улицы Янки Лучины). В первом из них будет пять многоэтажек на 70 тысяч «квадратов», во втором — 11 домов на 150 тысяч квадратных метров. Кроме того, в Лошице–6 (в створе улиц Павла Шпилевского и Язэпа Дроздовича) осталось построить один дом на 20 тысяч квадратов, а в Лошице–9 (между улицами Прушинских, Янки Лучины и Михаила Пташука) — еще четыре дома на 60 тысяч «квадратов». Вероятно, за эти дома действительно возьмутся и за несколько лет сделают все обещанное.

Но чтобы застроить микрорайоны Лошица–5 и Лошица–10, понадобится снести весь частный сектор вдоль улиц Чижевских, Лошицкой, Юбилейной и их проездов и переулков. Предпосылки к этому есть: несколько лет строители проложили начало магистральной улицы Виктора Турова, а в прошлом начали продление улицы Иосифа Гошкевича. Но пока что эти улицы обрываются в кустарниках, и проехать по ним нельзя. Если дома бывшей деревни Лошица действительно снесут, то дороги наверняка сомкнут и за новые микрорайоны возьмутся.

Но при этом все десять лошицких микрорайонов так и останутся посаженными на единственную магистраль — Игуменский тракт. А это потенциально может привести к «зашанхаиванию» города по образу Каменной Горки. У Игуменского тракта нет нормальной развязки с МКАДом, а в район не собираются прокладывать ни метро, ни скоростной трамвай из центра. Городскую электричку за семь лет так и не довели до ума — и, похоже, еще много лет так и не доведут. По плану, из Лошицы должны построить новые магистрали: две из них — через железную дорогу в Курасовщину, еще одна — через Свислочь в Серебрянку, еще одна — через бывшую деревню Корзюки в Чижовку, плюс собираются сделать нормальные развязки с кольцевой. Но со всем этим в Минске серьезные проблемы: достаточно вспомнить, как долго у нас возятся с коротким участком продления первого кольца или поинтересоваться у старожилов, когда в городе последний раз строили магистральный мост через железку или реку.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ АЛЕКСАНДР:

— Лошица — редкий для Минска новый микрорайон, где перед домами вдоль нескольких улиц есть огромная зеленая зона. Она не очень ухоженная, так что тут и собак выгуливают, и лошадей пасут, и алкоголь распивают. Но все равно места много, всегда можно выйти на пикник или шашлыки.

На перекрестке — сразу два гипермаркета, а в нескольких остановках — еще один. И у нас есть такая для других микрорайонов редкость, как круглосуточный магазин. Еще несколько мелких магазинчиков понатыкано в подвалах жилых домов, но они закрываются в десять вечера, и я там никогда ничего не покупал. Есть книжный магазин, но он на самой окраине Лошицы, возле железной дороги — ни разу в нем не был, проще в центр съездить. Зато в центре района на двух перегонах между остановками сразу пять или шесть парикмахерских.

Недавно достроили физкультурный комплекс, но обещанного бассейна там не оказалось. Вообще с отдыхом и развлечениями тут пустовато: либо то, что встроено в гипермаркеты — либо езжай в центр. Хотя вот прошлым летом цирк приезжал, сходил с удовольствием.

От дома до вокзала ехать на троллейбусе двадцать пять минут — хорошо хоть, дорога широкая, пробок не бывает. Через Лошицу проходит немало маршрутов, но большинство из них идут или в Чижовку, или в Курасовщину, а к вокзалу всего один автобус и один троллейбус. Некоторыми маршрутами было бы удобно пользоваться, если бы они не наворачивали таких кругов по задворкам микрорайонов.

Но в целом здесь круто за счет того, что много зелени и чистого воздуха, а по утрам не просыпаешься от шума машин под окном. Жалко будет, если наше поле застроят панельками.

Боровляны: хочу стать городом

ЧТО ОБЕЩАЛИ И КАК ТАМ СЕЙЧАС?

Жителей Боровлян даже не нужно пугать уплотнением: там и сейчас ситуация сложная. Поселки Боровляны и Лесной со всех сторон зажаты: с запада — автотрасса М3, с севера — Прилепский национальный заказник, с востока и юго-востока — тоже лес. В поселках преобладает коттеджная застройка, а многие улицы прорезаны, кажется, как попало. Вместе с тем, в глубине поселков хватает и многоэтажек, и строительство, несмотря на призывы главы области, продолжается. Активно осваивать стройплощадки начали в конце «нулевых» — и сейчас понятия «Боровляны» и «стройка» связаны так же сильно, как «Дега» и «балерины».

Еще одна особенность Боровлян — то, что административно они не относятся к Минску. А значит, тут действуют различные льготы и пониженные ставки налогов — что и привело к высокой скорости застройки. В этой агломерации (Боровляны, Лесной, Зеленый Бор, Опытный, Лесковка, Курганы) проживают около 50 тысяч человек, и многие из них каждый день ездят на работу в Минск. Школ и детских садов не хватает — детей возят в Уручье, Зеленый Луг, Восток. Дорога в город, по сути, лишь одна, и длинные вереницы машин с пробками — обычное дело.

ЧТО ОЖИДАТЬ?

По столичным меркам в Боровлянах не такая-то уж и плотная застройка. Да, у въезда в поселок — три десятка многоэтажек, плюс к северу от областной больницы — еще около пятидесяти, но минчан таким не испугаешь. Но дело в том, что уже много лет жителям Боровлян неофициально обещают, что вот-вот поселок включат в состав Минска. Значит, появятся новые дороги, городской транспорт, новое жилье и гипермаркеты — чтобы довести показатели до среднеминских. Заказник бесконечно вырубать нельзя — так что все равно придется уплотнять существующую застройку и вгрызаться в частный сектор. Коммуникации уже есть — значит, можно уплотнять и уплотнять.

Местные жители утверждают, что реализация прошлого генплана десятилетней давности шла с нарушениями: обещали сквер — построили дом, и так далее. И опасаются, что новый генплан тоже можно коверкать, как угодно. Генплан 2017 года уже предусматривает прокладку внутрипоселковой магистрали через лес рядом с коттеджами, ради чего к сносу определили несколько десятков частных домов. Также появятся магистрали в Королев Стан и Колодищи. Но, как правило, новые дороги у нас строятся намного медленнее, чем панельные дома. Улицу-трассу в Колодищи обещали еще в прошлом генплане. Кроме того, ни железной дороги, ни скоростного трамвая, ни когда-то обещанного высокими чиновниками монорельса в обозримом будущем точно не будет. Значит, Боровляны с прилегающими поселками рискуют превратиться в шанхай если не по числу домов, то по запруженности улиц автомобилями и автобусами: еще многие годы ездить в Минск наверняка придется по все той же одной дороге.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ АНДРЕЙ:

— Самый большой плюс моей жизни в поселке Лесной — это наличие относительно чистого и ухоженного леса. Еще большой плюс - на каждой остановке есть продуктовый ларек. Это очень удобно: захотел купить сигарет или шоколадку — не надо стоять в очереди фиг знает сколько. Самый большой минус — в моем квартале из всех больших магазинов есть только «Белмаркет». Мне эта сеть не нравится, не все могу там купить для дома. К примеру, там частенько нет гранатового сока прямого отжима и ананасов марки, которую я люблю. Но это детали. Небольшой минус - не все службы доставки работают в Боровлянах. Хотя крупные типа «Суши весла» и «Папа Джонс» доставляют.

Плохо, что автобус № 143 не ходит до метро. Но вместо него есть маршрутка (после 22:00 ходит очень редко). Но чаще всего люди предпочитают прогуляться до следующей остановки и сесть на автобусы № 113 или № 115Э, а они идут до метро. На автобусе поездка до центра займет минут 45, на маршрутке — минут 30. Еще одна проблема: все почему-то думают, что Боровляны — очень далеко, и заманить туда любовницу или любовника бывает сложно, когда нет денег на «Убер». Такси стоит порядка 7–9 рублей, если в центр. Наверное, любители великов еще скажут спасибо за велодорожки и велопарковки, но я вместо велосипеда пользуюсь авто; на машине утром доезжаю до работы за 25-30 минут. Впрочем, без машины жить тоже можно вполне комфортно.

Большой минус: если тебя поймало ГАИ за не очень правильное вождение, а на штраф у тебя не оказалось денег, то придется ехать и разбираться аж в Ратомку — там ГАИ Минского района. Районная больница — довольно старое двухэтажное здание, но в нем явно был капремонт. Там жесткие кровати, чистые палаты и новая сантехника. Аппарат КТ тоже имеется. Взяток давать не надо, лечение приличное. Новую больницу, кстати, строят рядом. В поликлинике есть почти все врачи, диких очередей нет. Лично я всегда в краткие сроки попадал к нужным спецам, денег никому никогда за это не платил.

Степянка: из небытия — в плотненький райончик

ЧТО ОБЕЩАЛИ И КАК ТАМ СЕЙЧАС?

Микрорайон Степянка долгие годы оставался глухим уголком на востоке столицы, который славился разве что воинской частью (от нее остались старые дома офицерского состава и памятник-самолет) да грузовой железнодорожной станцией. Слабая связь с остальным городом, регулярные подтопления участков в районе улицы Геологической и постоянный грохот вагонов на сортировочной горке (особенно слышный по ночам) отваживали желающих здесь поселиться. В начале 2008 года городские власти взялись за этот район: до 2010–го пообещали застроить его семью панельками привычных серий и одним домом по индивидуальному проекту, — всего 71 тысяча квадратных метров жилья. За несколько лет построили с десяток девятиэтажек и высоток. А решением Мингорисполкома от августа 2009 года собирались снести частные дома по Геологической и построить тут объекты общественного назначения. Но до сих пор «частник» на своем месте.

Вскоре после первого этапа застройки строительство продолжилось, инвесторы начали возводить тут панельные и каркасно-блочные дома на 14–19 этажей. Сейчас в микрорайоне можно насчитать около дюжины девятиэтажек и с полдесятка высоток.

ЧТО ОЖИДАТЬ?

Несколько лет в районе было тихо — казалось, застройщики точечно возвели высотки, присвоили им имена вроде ЖК «Ясный» и ушли со стройплощадок. Но в начале 2018 года городские власти объявили, что начинают новую атаку на Степянку: уберут половину частного сектора, застроят землю многоэтажками и почти втрое увеличат численность населения. Усадебные дома к западу от улицы Карвата снесут и преобразуют эту территорию в административно-деловую. А к югу от Лесопарковой разобьют кварталы с новыми улицами и многоквартирными домами. Обещают подтянуть и социальные объекты: садики, школы, поликлиники.

Сейчас на многоэтажки приходится 78 тысяч квадратных метров жилья, а по проекту тут будет 282 тысячи «квадратов». Казалось бы, не так и много — по сравнению с тем же Ноттингемом, где обещали более миллиона «квадратов». Но еще осенью 2016–го начальник отдела архитектуры и строительства Патизанского района Николай Кацевич говорил, что в Степянке собираются построить 440 тысяч квадратных метров жилья. Почему в нынешнем ПДП прирост многоэтажек заявлен вдвое меньше? То ли чиновник раньше времени обмолвился о грандиозных планах, то ли действительно пересмотрели «хотелки» — но понятно, что если такие планы были, то ничто не мешает достать их из шкафа несколько лет спустя. Интересно, что по плану собираются сохранить застройку вдоль улиц Южная, Полярная, Степянская, Ясная. Степянка может стать таким шанхаем, где высотки будут нависать над хижинами частного сектора. Что-то подобное уже сейчас наблюдается в Сельхозпоселке у улицы Максима Богдановича.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ СЕРГЕЙ:

— Плюсы: здесь чистый воздух и довольно близко метро. Мне нравится. Но минус: редко ходит транспорт в выходные вечером. Имеется огромная сеть вино-водочных магазинов. Не знаю, плюс ли это. Магазины есть, два продмага. Но мама говорит, что к празднику там нечего купить, ездит к станции метро «Московская».

Паркуются на тротуарах и в проездах дворов, при том что недалеко от дома есть стоянки. Это хамство, я считаю. В воскресенье какие-то мудаки на меня натравили собаку без намордника и смотрели, что будет. Врезал клюшкой, чтоб неповадно было.

Отдыхать вроде негде. Нет любимых мест. Только путь от подъезда к остановке да скорей на автобус. Но переезжать я бы не стал. Мне тут, в общем-то, нравится больше, чем на Лещинского в Кунцевщине. Но чуть меньше, чем на Обойной возле «Фрунзенской».

Цыгане тут еще, но вроде вменяемые.

Минск–мир: нельзя просто так взять и застроить аэропорт

Про комплекс Минск-Мир на месте аэропорта Минск–1 The Village Беларусь уже подробно рассказывал. Концепцию застройки одобрили в 2007 году, застройщиком выбрали российскую газовую компанию «Итера». На трехстах гектарах собирались построить десяток небоскребов, жилье и офисы. Но к 2012–му компания возвела лишь несколько панелек. Через пару лет выбрали нового застройщика: за работы взялась компания Dana Holdings. От небоскребов отказались — теперь тут просто будет жилье, офисы, торговые центры и прочие развлекательные объекты. Президентский указ № 456 гласит, что все работы должны завершить в 2027 году.

В этом году будет вестись строительство 18–го квартала «Олимпийский», а также 19, 20 и 21 кварталов. Застройщик Dana Holdings в этом году начнет возведение сразу 24 жилых домов.

Если все пойдет по плану, то в этом районе поселятся 60 тысяч человек. Возможно, это последний случай, когда внутри кольцевой взялись с нуля делать район на такое большое число жильцов. Пока что превращение его в очередную каменную горку не прогнозируется: на такую огромную территорию жилых квартир будет относительно немного. Впрочем, впереди еще десять лет работ, а мы уже видели на примере «Маяка Минска», как из обещанного «города в городе» с гондолами и уникальными небоскребами умеют делать кварталы высокоплотной застройки бежевого цвета. Тем более что и застройщик один и тот же.