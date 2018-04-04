Лондон: Участие РФ в расследовании дела Скрипаля – «извращение» 6 4.04.2018, 18:30

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Об этом заявила британская делегация в Организации по запрещению химического оружия в Гааге

Предложение России о совместном расследовании отравления Сергея Скрипаля в Англии является "извращенным". Об этом заявила британская делегация в Организации по запрещению химического оружия в Гааге на экстренном совещании, созванном по требованию Москвы, передает “Радио Свобода”.

Россия созвала заседание Организации по запрещению химического оружия, чтобы противостоять обвинениям Великобритании в том, что именно Москва стоит за отравлением бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери. Британская делегация заявила, что просьба Москвы является "диверсионной тактикой и еще большей дезинформацией, направленной на то, чтобы уйти от вопросов, на которые должны ответить российские власти".

Ученые из лаборатории по исследованию биологического и химического оружия в Портон-Дауне пришли к выводу, что токсин относится к категории нервно-паралитических веществ советского времени под названием "Новичок". Они не смогли подтвердить, что "Новичок" был произведен в России, поскольку в их задачи это не входит:

"Наши эксперты четко определили нервно-паралитическое вещество как "Новичок". В нашу задачу не входит и не входило подтверждение источника этого вещества".

Директор лаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхэд в интервью Sky News отметил, что для изготовления такого вещества требуются "крайне сложные методы", доступные, по всей вероятности, только государственным структурам.

Представители Евросоюза заявили, что Россия должна сотрудничать с расследованием ОЗХО, начатым в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ в английском городе Солсбери. "Крайне важно, чтобы Российская Федерация ответила на законные вопросы британского правительства, начала сотрудничать с Секретариатом ОЗХО и обеспечила полное раскрытие информации ОЗХО", – говорится в заявлении.

Москва отрицает любую причастность к нападению и обвиняет Лондон в том, что он нагнетает антироссийскую истерию. ОЗХО, которая контролирует соблюдение Конвенции по химическому оружию 1997 года, взяла образцы с места отравления в Солсбери и, как ожидается, представит результаты тестирования в двух назначенных лабораториях на следующей неделе.

Представитель России в ОЗХО сказал, что если Москве не удастся принять участие в анализе образцов токсинов из Солсбери, она отвергнет результаты расследования ОЗХО.

Кроме того, сегодня стало известно, что МИД Великобритании удалил твит от 22 марта о причастности России к созданию "Новичка", которым отравили Скрипалей. В министерстве объяснили это тем, что сообщение неточно передавало заявление посла Великобритании в России Лори Бристоу. Его слова цитировались в твиттере. Об этом сообщило британское издание Sky News.

В свою очередь посольство России в Великобритании выложило скриншот сообщения с вопросом "Почему британский МИД удалил этот твит?".

Британское правительство ранее обвинило Россию в попытке отравления Скрипаля, ссылаясь на то, что в России бывшие двойные агенты считаются "законной целью" для покушений и указывая в этой связи на отравление полонием Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

Отравляющее вещество "Новичок", по многочисленным свидетельствам, производилось в СССР в начале 1990-х годов.