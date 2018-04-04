Папа Римский прокатил детей на своем папамобиле 4.04.2018, 18:52

Фото: AFP

Папа Франциск прокатил детей по площади Святого Петра.

Папа Римский Франциск с шестью детьми в среду проехал на папамобиле по площади Святого Петра в ходе традиционной коллективной аудиенции.

По традиции понтифик приветствует верующих, собирающихся на площади. Нередко Франциск останавливается и целует и благословляет детей, сообщает informator.news со ссылкой на агентство ANSA.

На этот раз он дал забраться в свой открытый автомобиль белого цвета шестерым ребятам, одетым в форменные туники своих приходов. Они проехали вместе с главой Римско-католической церковью по площади.

По данным ватиканской жандармерии, на коллективной аудиенции, в ходе которой Франциск отдельно обратился с поздравлениями с Пасхой к своему предшественнику почетному папе Бенедикту XVI, присутствовали 20 тысяч человек.