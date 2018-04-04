Макмастер: Российская агрессия лишь укрепляет нашу решимость 4.04.2018, 19:14

Герберт Макмастер

Уходящий в отставку советник по нацбезопасности США подчеркнул, что действия Москвы не должны остаться без ответа.

Генерал-лейтенант Г.Р. Макмастер во вторник выступил с речью на конференции Атлантического совета по случаю 100-летия партнерства между США и странами Балтии, где также выступили президенты Латвии и Эстонии и министр иностранных дел Литвы, передает «Голос Америки».

В своем последнем выступлении в качестве советника по национальной безопасности Макмастер подверг критике Россию за «усиление агрессии по всему миру».

«Нам не удалось заставить Россию достаточно дорого заплатить», – отметил он, добавив, что из-за этого «самоуверенность Кремля растет».

«Россия применяет старые и новые формы агрессии с целью пошатнуть наши открытые общества», – заявил генерал Макмастер.

«Некоторые страны слишком долго закрывали на это глаза», – добавил он, перечислив ряд действий России, в том числе – кибератаки против США и их союзников по НАТО и небезопасные перехваты военных самолетов США и Североатлантического альянса.

При этом Макмастер высоко оценил реакцию администрации Трампа на действия России, в особенности – скоординированную высылку дипломатов в ответ на инцидент в Солсбери.

По его словам, высланные дипломаты помогали осуществлять российское вмешательство в американскую политику, а их изгнание из страны наряду с закрытием консульства в США ограничит возможности России по распространению пропаганды и дезинформации и вмешательству в американские выборы.

«В США президент Трамп распорядился выслать десятки сотрудников российской разведки и закрыть российское консульство в Сиэтле. Этот шаг также поможет защитить наши демократические институты и процессы, поскольку эти люди организовывали российскую кампанию пропаганды, дезинформации и политического саботажа», – заявил Макмастер.

Он также выступил с предостережением по поводу тех в США, кто склонен «романтизировать» такие режимы, как российский, и придумывать для них оправдания.

По его словам, Трамп «неоднократно озвучивал правду об этих кровожадных режимах». «Господин Путин может считать, что он выигрывает в этой войне нового типа… Возможно, он считал, что наши свободные нации слабы и никак на это не отреагируют, – отметил он. – Но он неправ. Российская агрессия лишь укрепляет нашу решимость и уверенность».