Apple разрабатывает смартфон с вогнутым дисплеем 4.04.2018, 19:24

Предполагается, что iPhone будет иметь бесконтактное управление.

Американская компания Apple работает над новыми технологиями для создания новой версии iPhone.

Об это сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Указано, что разработка ведется, чтобы выделить продукцию Apple на расширяющемся рынке современных смартфонов. Компания планирует реализовать бесконтактное управление, при котором физического контакта с экраном происходить не будет, в частности пользователь сможет провести пальцем на некотором расстоянии от дисплея, чтобы добиться отклика.

Предполагается, что технология будет готова в течение двух лет. Кроме того, корпорация экспериментирует и с формой дисплея. Планируется создание смартфона с изогнутым экраном.

Вести подобные работы позволил переход Apple на OLED-технологию экрана в iPhone 8 и iPhone X.

Apple также работает над новой технологией для экранов под названием MicroLED, однако ее появление ожидается только через пять лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple планирует отказаться от процессоров Intel и использовать в своих компьютерах чипы собственного производства.