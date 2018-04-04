В Витебске собирают подписи против памятника княгине Ольге 4.04.2018, 19:34

Авторы петиции обвинили горисполком в «памятникомании».

Петиция с требованием к городским властям отказаться от установки этого памятника размещена на белорусской интернет-платформе электронных обращений petitions.by. После сбора подписей она будет направлена председателю Витебского горисполкома Виктору Николайкину, передает vitebsk.cc.

Напомним, что идея установки памятника легендарной основательнице Витебска осталась городу в наследство от бывшего губернатора Александра Косинца. В 2009 году было решено установить в областном центре памятники князю витебскому и великому князю литовскому Ольгерду, князю новгородскому Александру Невскому и княгине киевской Ольге.

Если идея памятника Ольгерду была поддержана и горожанами, и научным сообществом Беларуси, то в отношении двух других исторических персонажей возникло много вопросов и контрверсийных мнений. Александр Невский был всего лишь мужем витебской княжны и однажды якобы заезжал в город за сыном, а история основания Витебска Ольгой не имеет никаких научных подтверждений.

В результате Институт истории Национальной академии наук порекомендовал поставить памятники Ольгерду и Ольге, последней — как легендарной основательнице города. Памятник Невскому рекомендовали не ставить, так как его персона для истории нашей страны малозначительна.

Памятник князю витебскому и великому князю литовскому Ольгерду установили в Витебске в 2014 году. Через два года, когда Александр Косинец уже возглавил администрацию Лукашенко, в Витебске появился и памятник заезжавшему в город Александру Невскому.

Осенью 2017 года был объявлен тендер стоимостью более миллиона рублей на подготовку участка улицы Ленина для установки памятника и княгине Ольге. Он был признан несостоявшемся, повторно объявлялся в декабре 2017 года и снова не состоялся — поступило предложение только от «ПлиссаСтрой». Так что, вероятно, закупка будет произведена из одного источника.

Авторы петиции обосновано указывают на два главных фактора против установки памятника княгине Ольге в Витебске — невозможность основания ею города в 974 году из-за смерти несколькими годами ранее и дороговизна проекта.

Об инициировании празднования 1000-летия Витебска в 974 году и активном использовании для этого мифа об основании города киевской княгиней Ольгой полно рассказал в своем открытом письме известный краевед и журналист Аркадий Подлипский.

Что касается денег и «памятникомании» горисполкома, стоит напомнить, что в этом году в Витебске планируют установить памятник и памятный знак десантникам, который обойдется городу почти в 140 000 рублей, а в прошлом году были установлены скульптуры старика Хоттабыча и золотой рыбки, ориентировочной стоимостью в 63 000 рублей. При этом в областном центре более десяти лет не могут завершить строительство различных объектов здравоохранения и инфраструктуры.