Транзит газа и будущее Украины: трансформация войны 1 Виталий Портников, Liga.net

4.04.2018, 19:42

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Виталий Портников

Без украинского транзита и без нового соглашения с Киевом «Газпрому» не выжить.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что монополисту не удастся полностью отказаться от транзита через территорию Украины. «Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины. Есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы, и, без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительные» - сказал Миллер и даже назвал цифру - 10-15 миллиардов кубометров газа в год. Это, разумеется, если у «Газпрома» не будет никаких проблем со строительством «Северного потока-2» и второй ветки «Турецкого потока».

Понятно, что заявленные цифры транзит значительно отличаются от тех объемов, которые сейчас прокачиваются через украинскую газотранспортную систему. Так, в 2017 году объём транзита составлял 93, 5 миллиарда кубометров. И показатели объёма от года к году растут.

Тем не менее,публичное признание Миллером того факта, что без украинского транзита не обойтись, значительно отличается от заявлений главы «Газпрома» и его заместителей в прошлые годы. ««Газпром» прекратит транзит через Украину, даже если солнце поменяется местами с луной» - три года назад уверял журналистов заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. Солнце и луна на своём месте, как и транзит. Что же произошло?

Математика оказалась сильнее политики. Можно просто посчитать, что мощность «Северного потока-2» в случае его осуществления составит 55 миллиардов кубометров, мощность обеих веток «Турецкого потока» - 31, 5 миллиарда. Это на сегодняшний день меньше, чем объемы транзита через Украину в 2017 году. А спрос на газ в Европе постоянно растёт. При этом мощности, о которой говорят российские эксперты, можно будет достичь только в случае осуществления обоих проектов сразу - и «Северного потока-2», и второй очереди «Турецкого потока». Со строительством каждого из газопроводов - логистические и политические проблемы. Но даже если эти проблемы будут сняты, «Газпром» все равно не успеет завершить строительство к 2019 году - году, когда истекает срок транзитного контракта с Украиной. Максимум, на который «Газпром» успеет выйти к этому времени (так как не будут достроены ни европейская труба «Северного потока-2», ни вторая очередь «Турецкого потока») - 34 миллиарда кубометров. Это составляет проектную мощность только одного «Турецкого потока». Газ, который должен поставляться по трубам «Северного потока-2» - не менее 55 миллиарда кубометров, а может быть - с учетом роста спроса - и более, - придётся перекачивать через украинскую ГТС.

Почему так произошло? А потому, что Владимир Путин дал руководству «Газпрома» политическое поручение - обойти Украину к 2019 году, когда завершается срок соглашения о транзите газа. Но при исполнении этого указания не учитывались ни объективные технологические и политические реалии, ни увеличение объёмов поставок, которое мы наблюдаем год от года, ни сама необходимость такого увеличения для «Газпрома» и России ввиду снижения нефтяных и газовых цен. И теперь «Газпрому» и «Нафтогазу Украины» все равно придётся начинать соглашения о новом транзите. Конечно, у «Газпрома» во время этих переговоров будут свои козыри в виде строительства новых газопроводов. Но, вместе с тем, у его руководства нет возможности зафрахтовать только те объемы, о которых сейчас говорит Миллер - потому что в 2020 году и еще, по крайней мере, несколько лет у «Газпрома» будут совершенно другие, куда большие транзитные потребности. А вот у Украины есть возможности до 2020 года полностью отказаться от поставок российского газа.

Поэтому преимущество на переговорах будет на стороне Киева, а не на стороне Москвы. Даже если все планы «Газпрома» по альтернативному строительству будут осуществлены, несколько лет подряд десятки миллиардов кубометров газа необходимо будет перекачивать. И даже если к 2022-2024 году «Газпром» выйдет на проектную мощность, все равно останется потребность в перекачке дополнительных объёмов. И это совсем не обязательно 10-15 миллиардов, о которых заявляет Миллер. Потому что объемы увеличиваются. И это может быть и 25, и 35, и даже те же самые 55 миллиардов. Но самое главное - если «Газпром» договорится с Украиной, например, о 15 миллиардах начиная с 2022 года, то он автоматически лишит себя возможности расширения поставок в Европу. Потому что увеличить мощность «Северного потока-2» или «Турецкого потока» все равно будет нельзя. А украинской ГТС - учитывая ее уникальность и наличие подземных хранилищ газа - можно. То, что сказал сегодня Миллер, означает одну простую вещь - «Газпром» проиграл Украине. Не просто проиграл в Стокгольмском арбитраже, а проиграл стратегически - потому что без украинского транзита и без нового соглашения с Киевом ему не выжить. А вместе с «Газпромом» проиграл Путин. А вместе с Путиным проиграла Россия.

На практике это означает, что Украине предоставляется уникальный исторический шанс для государственного строительства. У нас есть время и у нас будет мир. Дело теперь только в том, как мы используем этот шанс. Слова Миллера означают, что большой войны на украинской территории не будет. Не будет не в ближайшее время - а не будет никогда, по крайней мере, пока Европа использует российский газ. Более того, они означают, что уже в ближайшие годы Кремль начнёт предпринимать собственные усилия для восстановления территориальной целостности Украины - нам вернут Донбасс, начнут переговоры по Крыму. Потому что и Донбасс, и Крым нужны были России как плацдармы для наступления на Украину. Наступления, которое не состоится, так как сохранение украинской ГТС для российских потребностей исключает использование авиации и танковых армий, что необходимо для быстрой успешной кампании.

Вместе с тем России придётся вернуться к модели государственно-политического симбиоза с Украиной, необходимой для сохранения ее энергетических интересов как модели не только государственного, но и личного обогащения Владимира Путина и окружения российского президента. Не будем забывать, что «Газпром» не зря называют «кошельком Путина».

Понятно, что взаимопонимание придётся искать с любым руководством. Но лучше - с марионеточным и коррумпированным. Поэтому попытки Кремля по приведению к власти в Украине «понятного для себя» руководства, с которым можно будет обо всем договориться, только усилятся. На выполнение этой задачи будут тратиться куда большие деньги, чем на войну - и это даже не траты, это инвестиции, учитывая то, что они вернутся сторицей при заключении нового транзитного контракта. И, учитывая состояние современного украинского общества, не исключено, что к 2019 году Кремль добьётся успеха - а Запад не будет особо возражать, так как для него вопрос стабильности энергетических поставок все равно важнее вопроса украинской демократии и самостоятельности. Возможность возвращения Украины к роли энергетического сателлита России, к сожалению - тоже следствие из слов Миллера.

Но здесь уже отнюдь не все зависит от Путина, Миллера или западных лидеров. Здесь, в конечном счете, все зависит от нас.

Виталий Портников, Liga.net