«На заработки треть населения уехала» 4 4.04.2018, 20:05

4,248

Репортаж из самого бедного района в Беларуси.

Самый бедный из всех районов Беларуси, по официальной статистике, — Шарковщинский. Только здесь в феврале средняя зарплата недотянула до 500 рублей. «На продукты денег хватает. Одежду тоже иногда покупаем, но чтобы приобрести, скажем, мебель, надо в кредиты залезать», — рассказывает жительница поселка. Еще одна женщина, приехавшая на рынок в Шарковщину из близлежащей деревни, говорит, что «мужу зарплату за февраль еще не дали, если бы не огород и хозяйство, уже бы зубы на полку положили».

Tut.by съездил в Шарковщину и посмотрел, как живут люди в самом бедном районе Беларуси: сколько зарабатывают, как много денег уходит на жизнь, уезжают ли на заработки.

«Если купить что-то кроме продуктов, надо в кредиты залезать»

Первое, куда отправляемся, приехав в Шарковщину, — магазин потребкооперации, чтобы посмотреть, что покупают жители и по каким ценам.

Товары здесь продают одни из самых дешевых. В магазине не встретишь, к примеру, дорогих итальянских макарон или соусов. Продавцы говорят, что, наверное, они должны быть в ассортименте, но, как показывает практика, такие продукты никто не берет и их потом приходится продавать по закупочным ценам. Несмотря на то, что товар здесь и так недорогой, полки и холодильники пестрят желтыми ценниками.

— Местные жители в большинстве покупают то, что подешевле. И даже те, у кого денег побольше, все равно считают их, — перечисляет заведующая магазином. — В основном берут хлеб, молоко. Колбасу вареную хорошо покупают. Берут и копченую. Овощи покупают. Есть покупатели, которые предпочитают продукты подороже. Но это в основном заезжие.

Продавцы магазина отмечают, что «покупательная способность населения все-таки немного растет».

— Я работаю здесь ровно год, — рассказывает заведующая. — Выручка, когда я пришла, была 200 рублей в день. А сейчас — 700. Есть же разница? Если судить по тому, что прибыли стало больше, покупательная способность у людей подросла. Сколько бы денег ни было, люди все равно хотят есть.

Покупатели говорят, что цены — как в государственных, так и в частных магазинах — доступные. Вот только «зарплаты низкие, хватает только на самое необходимое».

— В маленьких городках с зарплатами проблематично. У нас людям негде работать. Когда-то Шарковщина была красивым городом, богатым. А что говорить о зарплатах, если у нас даже хлебозавод закрыли. Это, я считаю, совершенно ненормально, — говорит одна из покупательниц.

Женщина отмечает, что «хлебозавод был хороший, незадолго до закрытия туда купили новое оборудование».

— Я сама когда-то там работала, — говорит покупательница. — Поставили новые печи, открыли два кондитерских цеха. Если не окупалось производство — это очень странно, потому что хлеб нужен всегда. Почему в соседних районах — Миорском, Браславском, Глубокском — там и хлебозавод, и другое производство. А у нас нет. Люди ездят на работу в Глубокое. Один-единственный сушильный завод у нас работает, на нем один-единственный цех — винный. И то он работает с перебоями — то акцизы не на что купить, то бутылок нет.

Жительница поселка говорит, что «маслозавод и кирпичное производство тоже закрыли, как и строительные предприятия».

— Сокращения везде, — жалуется женщина. — Район в бедственном положении. Если пойти купить что-то кроме продуктов, к примеру, мебель, надо в кредиты залезать. Потому что по нашим зарплатам, по нашим доходам сразу что-то купить за тысячу или полторы рублей просто не реально. В лучшем случае полгода копить будешь, урезать расходы на одежду, на еду. Хорошо хоть теперь везде кредиты можно взять или в рассрочку.

Женщина рассказала, что сейчас она находится в отпуске по уходу за ребенком-инвалидом. Ее старшему сыну 12 лет, младшему — 4,5.

— На продукты, чтобы поесть, денег хватает. Одежду тоже иногда покупаем: когда на рынке, когда заказываю через интернет. В государственный магазин с одеждой давным-давно не заходила, — говорит покупательница. — У нас у каждого хозяйство свое, огороды — это и спасает. У меня тоже есть огород, там и ягоды, и груши. Мне хватает семью обеспечить закатками, компотом. В общем, не жалуюсь.

Как цены в Шарковщине отличаются от минских ценников

По соседству с магазином потребкооперации стоит небольшой частный. Покупателей в нем нет. Здесь продают не только продукты, но и хозяйственные мелочи, бытовую химию.

— Сладости покупают, у нас много печенья, всегда свежее. Да и другие товары не залеживаются, — рассказывает продавец. — Стараемся делать скидки, у нас есть акционные товары — кетчупы, гречка по 79 копеек за 800 граммов, масло растительное.

По ее словам, «цены повышаются нечасто и без скачков».

На свою зарплату продавец не жалуется. Говорит, что в торговле одни из самых высоких «получек» в поселке.

— У нас в Шарковщине есть магазины, где продавцы получают и по 600 рублей. Правда, работа не слишком престижная. У меня, к примеру, экономическое образование, а работаю простым продавцом, — говорит продавец. — Но несмотря на ситуацию с зарплатами, люди как-то выживают. Кто может, уезжает в Россию — в основном молодые парни. Именно на заработки ездят, не переезжают.

Мы сравнили цены на одинаковые или подобные — с такой же жирностью, объемом, упаковкой — продукты. Оказалось, что в райцентре многие продукты значительно дешевле, чем в столице. Правда, ассортимент очень отличается: то, что есть в Минске, на шарковщинских прилавках не найдешь, а на столичных того, что в поселке есть, нет.

Продукт Цена в Шарковщине, руб. Цена в Минске, руб. Масло растительное «От Яночки», 1 л 2,55 1,89 Яблоко свежее «Голден» 2,95 2,99 Творог обезжиренный, 250 г 1,05 1,24 Масло «Крестьянское», сладкосливочное, 72,5%, 180 г 2,75 3,19 Сметана, 20%, 400 г 2,0 1,79 Молоко, 3,6%, 1 л 1,29 1,36 Багет «Бутербродный», 0,28 кг, Полоцк 0,96 0,89 Хлеб «Толока» ржаной, 0,96 кг 1,76 1,49 Колбаса «Ароматная», сырая 6,99 7,55 Яйцо куриное, С1 1,99 2,19 Картофель 0,59 0,95 Продукт из свинины карбонад «Славянский», вакуумная упаковка 12,83 14,65 Шоколад Roshen пористый экстрачерный, 85 г 1,95 1,99

А как обстоят дела с ценами на одежду и могут ли ее себе позволить купить местные жители?

На одном из зданий в самом центре поселка прибита вывеска «Секонд-хенд». Идем туда. На вешалках висят вполне приличные вещи — куртки, джинсы, майки. Больше всего детских вещей. Цены разные: детское можно купить за 3−4 рубля, джинсовые комбинезончики стоят 8 рублей. Есть ли спрос на одежду из вторых рук?

— Когда только открылись, спрос был большой, — говорит продавец. — А теперь как зарплату получат, так и приходят. А колхозам за январь еще деньги не выплатили, поэтому покупателей мало. Некоторые из района специально едут в секонд, говорят, на рынке дорого, да и брать особо нечего.

Людей в магазине действительно нет.

— Покупают активно детское, рабочую одежду — брюки, куртки. Спрашивают спортивные штаны. Покупка на 20 рублей у местных жителей — это уже предел, — констатирует продавец. — Куртки есть по 30 рублей, их тоже берут, но редко.

Напротив секонда — местная гостиница. Интересно, какие цены на номера?

— Люксовый номер стоит чуть больше 28 рублей. Он двухкомнатный. Там есть телевизор, душевая кабина, туалет, холодильник, мягкий уголок, — перечисляет администратор. — Одноместный полулюкс стоит 20 рублей с копейками. Одноместный люкс — 23 рубля. Самый дешевый двухместный номер — почти 15 рублей.

Женщина говорит, что гостиница не пустует, несмотря на то, что поселок довольно небольшой, чуть больше 6 тысяч население.

«В Россию на заработки, наверное, треть населения уехала»

Недалеко от центра располагается рынок. По будням там почти никто не работает, а вот в субботу приезжают продавцы, в том числе из близлежащих городов. На одном из рядов женщина торгует одеждой. Прицениваемся.

— Фуфайки по 6 рублей, рубашки женские по 22 рубля, носочки по рублю, — демонстрирует товар продавец. — Продаю задешево. Если наши люди получают 200−300 рублей зарплату, то и 35−40 рублей за вещь для них много.

Товар женщина везет из Москвы. Белорусские у нее тоже есть, но говорит, что спросом не пользуются.

— Закупалась два года назад, все до сих пор висит. Уже продаю ниже закупочной цены, но никто не берет, — рассказывает продавец.

Она говорит, что раньше на закупку ездила чуть ли не каждые три недели. Сейчас — раз в два-три месяца. Наценки на вещи делает «такие, чтобы люди могли купить».

— Покупателей на рынке сейчас немного, если сравнить с тем, сколько было лет 7−10 назад, — отмечает она. — В основном приходят, когда зарплаты выдают. Берут даже в долг, на список, кто знакомый, потом с зарплаты отдают.

Сколько женщина зарабатывает, она не сказала. Но исходя из цен на товары и стоимости аренды места на рынке, можно предположить, что не очень много.

— Аренда места стоит 7 рублей 20 копеек за три метра каждый день. Если торговать 26 дней, получается 200 рублей, — подсчитывает продавец. — Но мы все равно стоим, чтобы и заработать что-то, и людям было где купить. Кто-то куда-то едет за одеждой, кто-то в секонде затаривается. Те, кто получает по тысяче рублей, естественно, идут не к нам. К нам едут из деревень.

Женщина тоже подтверждает — работы в районе нет.

— В Россию на заработки, наверное, третья часть населения уехала. У меня муж в Москву на заработки ездит. Он каменщиком там работает.

— Конечно, уезжают! Моему мужу зарплату за февраль еще не дали, он в колхозе работает. Хорошо, хоть мне пенсию не задерживают, — включилась в разговор покупательница, которая пришла на рынок за носками. — Если бы не огород и хозяйство, уже бы зубы на полку положили. Так картошка, капуста, огурцы соленые, сала кусок — уже не голодный. Но скотину тоже же чем-то кормить нужно. Комбикорм заканчивается, покупать не на что. Даже на севок пока денег нет. А еще детям помогать нужно. Дочка родила недавно, а ее муж 300 рублей получает. А ребенку и питание специальное, и памперсы нужны.

На одном из прилавков разложены пакетики с семенами. Выбор большой — овощи, ягоды, цветы. Одних помидоров и огурцов только с десяток сортов. На соседнем столе разложен чеснок, лук и вербные букетики. На лавке рядом с товаром сидят две розовощекие пожилые женщины.

— Торговать семенами — это мое хобби, — с улыбкой рассказывает одна из пенсионерок. — А если честно, то просто приходится выживать. Но мы не жалуемся. А что жаловаться? От этого ничего не изменится. Надо как-то выходить из ситуации. Детям надо помогать. У меня дочка шесть лет назад умерла, осталась внучка. Отец ее когда работает, а когда нет. А ее нужно учить, а за учебу платить. Приходится работать. У меня в Шарковщине квартира, муж инвалид-чернобылец. А в деревне есть дом, после обеда каждый день я еду туда кормить кроликов, кур, собаку, котов. Потом приезжаю назад мужа кормить. Я бы не вышла из квартиры, если бы не надо было зарабатывать. Покой нам только снится.

— А у меня сыновья все на заработках, — включилась в разговор вторая бабушка. — Один в Петербурге и два в Москве. Им помогать не надо. А дочка в Полоцке живет. Но я от детей зависеть не хочу. Поэтому и работаю. Приходит лето — ягоды и грибы сушу. Полмешка тмина насушила, намолотила и продаю. Вот так и живем.

Пенсионерка говорит, что прошлым летом на ягодах и грибах заработала около 700 рублей.

— В Шарковщине все летом и осенью клюкву, бруснику, голубику, грибы собирают. Все это идет в Минск. Литровая баночка голубики там 6 рублей стоит. Боровики в Минске идут за милую душу. Котики в Минске по 2 рубля букет. А у нас по рублю. Чтобы выжить, нужно быть предприимчивым.

Власти — про низкие зарплаты, проблемные взносы в ФСЗН и новые рабочие места

Местные власти признают: проблемы и с зарплатой, и с работой в районе есть. Уровень зарегистрированной безработицы в Шарковщинском районе высок — 1%.

— Средняя зарплата у нас по району в январе-феврале была 495,6 рубля, — рассказывает заместитель председателя Шарковщинского районного исполнительного комитета Ирена Буко. — Самые низкие зарплаты — в сельском хозяйстве: средняя там всего 339,3 рубля. Конечно, это нас тянет вниз.

По мнению Ирены Буко, если бы при подсчете средней зарплаты брались в расчет и коммерческие предприятия, показатель был бы значительно выше. Специалист убеждена, что «сейчас самое важное — создавать новые рабочие места».

— Мы привлекаем инвесторов, рассматриваем любые предложения с их стороны, — перечисляет зампредседателя. — Планируем в скором времени построить магазин «Санта Бремор», заключили инвестиционный договор. Откроется около 30 рабочих мест. Там будет цех по выпечке и цех по производству мясных полуфабрикатов. Магазин будет учитываться при подсчете средней зарплаты и позволит нам немного улучшить ситуацию. Унитарное торговое предприятие «Торговый дом «ЗАО Витебскагропродукт» с аукциона приобрело участок под строительство нового торгового объекта, где будет создано 4 рабочих места.

В районе также намерены и дальше развивать торговлю. В поселке открылся «Остров чистоты», туда устроилось 8 человек, а также «Ами-мебель» с 3 рабочими местами. Скоро должен появиться еще один магазин, в который трудоустроят 5 человек.

Районные власти также хотят совместно с латвийским инвестором открыть деревообрабатывающее предприятие в деревне Веретеи.

— Уже подобрано помещение для сдачи в аренду. Сейчас решается вопрос с сырьем и оборудованием, — отмечает зампредседателя. — Я думаю, что в этом году предприятие получится запустить, а это еще 27 рабочих мест.

Ирена Буко добавляет, что в районе стараются привлечь бизнес на село. В конце марта в Шарковщине для этого провели встречу с ИП, «людей пришло много».

— Мы пытались людям разъяснить, что бизнесу на селе дают льготы по налогам, некоторые преимущества. Есть на селе участки, подходящие для строительства объектов, — говорит Ирена Буко. — Заинтересовался пока только «Евроопт», который планирует с аукциона приобрести земли и построить там магазины.

К сожалению, рабочие места в Шарковщине не только открываются, но и закрываются. Многие жители поселка недоумевают, почему в 2012 году местный хлебозавод перестал работать.

— Наверное, бывшее руководство потребкооперации закрыть решило потому, что там большая часть оборудования устарела, а его замена требовала значительных финансовых вложений. Понятно, что в облпотребсоюзе, которому принадлежит завод, их не было, — говорит зампредседателя. — Обидно, что он больше не работает, потому что туда был проведен газ, можно было выпекать не только белобулочные изделия, но и черный хлеб.

Но зданию осталось недолго простаивать, говорит Ирена Буко. Его решили «продать и вовлечь в хозяйственный оборот, создать рабочие места».

— Есть человек, который настроен купить этот хлебозавод и открыть там пищевое производство, — рассказывает чиновница. — Но вышла накладка с облпотребсоюзом, сделка немножко приостановилась. Где-то к концу мая мы этот вопрос совместно с потребкооперацией решим. Еще планируется продажа универмага и кинотеатра. Прорабатывается вопрос открытия в деревне Болкалы завода по производству средств защиты растений.

Местные жители говорят, что на некоторых предприятиях зарплаты выплачивают с опозданием. Власти отмечают, что проблемы с зарплатами и рабочими местами еще есть, но «ситуация потихоньку улучшается».

— В прошлом году мы долги по зарплатам закрыли, — подчеркивает зампредседателя. — За январь тоже все выплатили. Но сегодня возникла проблема с зарплатами в четырех хозяйствах за февраль, там работники полную зарплату еще не получили.

Некоторые сельхозпредприятия не только еще не выплатили зарплату за февраль, но и накопили огромные долги по отчислениям в ФСЗН.

— Основной долг по фонду принадлежит сельскохозяйственному предприятию «Городец». У них сумма задолженности 427 тысяч рублей. Мы собирали должников, составили график и по нему будем погашать сумму задолженности. Конечно, сразу заплатить весь долг не получится. Мы потихоньку снижаем эту сумму, стараемся, чтобы у людей потом не возникло проблем с выходом на пенсию.