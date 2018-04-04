Видеофакт: Финт игрока «Столицы» собрал более 15 млн просмотров
- 4.04.2018, 20:16
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Техничный трюк игрок столицы Бето исполнил в матче против «Щучина».
В 25 туре чемпионата Беларуси по мини-футболу «Столица» обыграла «Щучин» со счетом 10:3, передает «Трибуна».
В одном из эпизодов бразильский игрок минской команды Бето технично убрал двух футболистов: обоим он пробросил мяч между ног.
Через несколько дней после матча видео стало вирусным. Количество просмотров видео на данный момент в различных источниках более 15 миллионов.