Трамп раскритиковал Германию за поддержку «Северного потока – 2» 1 4.04.2018, 20:26

1,773

Президент США отметил, что Германия тратит меньше 1% ВВП на оборону и при этом собирается платить РФ миллиарды долларов за энергоносители.

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентами стран Балтии 3 апреля в Вашингтоне раскритиковал Германию за поддержку строительства газопровода "Северный поток – 2", сообщает gordonua.com cо ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Он заявил, что Германия тратит меньше 1% ВВП на оборону и при этом "собирается платить России миллиарды долларов за энергоносители".

"Это неправильно", – сказал Трамп.

Проект "Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км с пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая. Он проходит по дну Балтийского моря. "Газпром" начал поставки по этому газопроводу в 2012 году.

Начать строительство второй очереди "Северного потока" планируют в 2018 году. Ориентировочная стоимость проекта – €9,5 млрд.

В декабре 2015 года президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что проект второй очереди газопровода "Северный поток" не соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера газа. В феврале 2018 года канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что не видит в газопроводе угрозы для энергетической безопасности Европы.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил 3 апреля, что после запуска "Северного потока – 2" и "Турецкого потока" транзит российского газа через Украину упадет в 10 раз.