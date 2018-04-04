В Беларуси пересмотрели правила заполнения трудовых книжек 3 4.04.2018, 20:37

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Изменения коснулись заполнения трудовых книжек работников, которые трудятся у ИП.

Минтруда пересмотрело правила заполнения трудовых книжек. Это предусмотрено постановлением № 34 от 19 марта этого года. Основные изменения связаны с проставлением печати в трудовой книжке, передает tut.by.

При поступлении работника на работу трудовая книжка передается на хранение нанимателю. Эта норма остается. Но только сейчас при приеме трудовой книжки работнику нужно выдавать расписку в получении трудовой книжки, «которая составляется в произвольной форме, где указываются реквизиты организации, в том числе проставляется печать нанимателя (представительства иностранной организации)». Согласно изменениям, проставлять печать не нужно будет на расписке о получении трудовой книжки.

При этом книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, которую ведет наниматель, по новым правилам, должна быть пронумерована, прошнурована, но не скреплена подписью и печатью нанимателя (представительства иностранной организации), как сейчас нужно делать.

Изменения коснулись заполнения трудовых книжек работников, которые трудятся у ИП. Так, при прекращении трудового договора с работником ИП, деятельность которого приостановлена (прекращена) в связи с нахождением в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах органов государственной безопасности, а также в случае вынесения ему приговора, связанного с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, запись об увольнении работника по-прежнему должна вноситься в трудовую книжку регистрирующим органом по месту государственной регистрации индивидуального предпринимателя, но не должна теперь скрепляться печатью данного регистрирующего органа.

Согласно изменениям, первая страница (титульный лист) трудовой книжки должен заверяться подписью нанимателя (лица, ответственного за выдачу трудовой книжки, уполномоченного нанимателем). До изменений — подписью нанимателя, иного лица, уполномоченного на внесение записей в трудовые книжки, и печатью нанимателя (представительства иностранной организации), индивидуального предпринимателя.

Заверять своей подписью пропущенную запись в трудовой книжке теперь может наниматель или лица, уполномоченные на внесение записей в книжки. Сейчас внесенная пропущенная запись заверяется подписью нанимателя, иного лица, уполномоченного на внесение записей в трудовые книжки, индивидуального предпринимателя и печатью нанимателя (представительства иностранной организации).

Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним, имеющиеся у нанимателей до вступления в силу настоящего постановления, являются действительными до их полного использования, говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Напомним, в прошлом году Минтруда пересмотрело правила заполнения трудовых книжек.

Так, в перечень информации, которая не вносится в трудовую книжку работника, включили сведения:

о работе по гражданско-правовым договорам и осуществлении предпринимательской деятельности;

об условии выполнения работы по срочному трудовому договору;

о дисциплинарных взысканиях, за исключением случаев увольнения работника в качестве меры дисциплинарного взыскания;

о режиме гибкого рабочего времени;

о неполном рабочем времени.

Кроме того, Минтруда установило порядок выдачи дубликата трудовой книжки (вкладыша к ней) в случаях ликвидации нанимателя по последнему месту работы, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя или смерти нанимателя — физического лица.