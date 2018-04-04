«Капот сделал из холодильника» 4.04.2018, 20:59

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Житель Барановичей реставрирует старые авто и создает новые.

В автопарке пенсионера Николая Рабцевича – несколько машин. Здесь и довоенный Opel Capitan, который участвовал в съемках фильмов, и полувековой «Запорожец», восстановленный Николаем почти с нуля, и трактор, который мужчина сам спроектировал и собрал. О своем необычном увлечении Николай рассказал Intex-press.

Мне 63 года, я уже на пенсии. Родился в Ганцевичском районе. Когда был маленьким, у меня умер отец, и обстоятельства сложились так, что я попал в Пинский детдом. Там было плохо, и я сбежал, «шатался» по Украине, где окончил строительный техникум, потом был на Севере, какое-то время жил в Минске. В общем, помотало меня по свету. В Барановичи я попал в 1980 году.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Почти вся моя жизнь связана с машинами. Сначала я работал автослесарем, потом открыл свое СТО. Сам тоже всегда на колесах. Начал с мотоцикла, а сейчас у меня основной транспорт – «Ауди-100». За все время, наверное, машин 30 сменил. Но ни одной из них я так не гордился, как тем транспортом, который у меня сейчас.

«Это ведь не «Жигули»

Примерно 15 лет назад дальнобойщик, которому я ремонтировал машину, сказал, что у него есть очень старая машина Opel Capitan. Как она у него появилась, я не интересовался. Поговорили и забыли. А через какое-то время он позвонил мне и предложил забрать авто – чтобы оно не заржавело окончательно. Машина была разобрана, без стекол – «голый» кузов. Но этот был тот самый Opel Capitan 1939 года выпуска, который снимался в фильмах «Руины стреляют…», «Часы остановились в полночь». Даже номера немецкие с киностудии есть. Я загорелся идеей восстановить это авто. Машину я забрал, но руки до нее дошли не сразу: у меня сгорел дом, пришлось строить новый.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

К Opel Capitan я вернулся несколько лет назад. Заменил все детали, вставил стекла, сиденья, в общем, почти заново собрал. Это хорошо, что к тому времени у меня уже ноутбук был и в интернете я мог хотя бы картинку найти такой же машины. Знал, что и как делать. Это ведь не «Жигули», которые я сто раз собирал и разбирал. Это – раритет.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Таких машин, как моя, в Беларуси больше нет. Да и в других странах немного – несколько штук в России и в Германии.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Когда на учет в МРЭО его ставил, там сначала не знали, как документы оформлять. Мой Opel Capitan на ходу, регулярно проходит техосмотр, я оплачиваю автостраховку. В общем, с документами полный порядок. Бывает, надоест моя «Ауди», сажусь в Opel – еду на дачу, в магазин, просто катаюсь по городу. Остановлюсь возле магазина – сразу толпа людей собирается. Расспрашивают, что за машина, фотографируются на ее фоне. Иногда гаишники остановят: сначала машиной интересуются, а потом уже документы спрашивают.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

«Как маленький желтый джип»

«Запорожец» 1967 года выпуска мне друг подкинул. Стоял у него заброшенный. Года три назад он мне его отдал. Немало я труда в «Запорожец» вложил, буквально с нуля восстановил. Сейчас мой «горбатенький» вон какой красивый, как маленький желтый джип.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Друг теперь восхищается: «Отлично ты, Михалыч, сделал. Как будто только с конвейера».

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Я уже решил, что, когда внук подрастет, подарю «желтенького», пусть учится ездить.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Грузовик времен ГДР

Грузовик Barkas 1000 (1965 года выпуска) я сам из Германии пригнал. Это было много лет назад, он мне примерно в 1000 марок обошелся. Обновил некоторые детали, подкрасил… Он у меня для хозяйства – урожай из деревни привезти, из магазина что-то крупное доставить. Знакомым не отказываю. Он надежный, ГДРовская модель!

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Трактор с вентилятором и магнитолой

Трактор у меня самодельный. Это моя гордость. Я его собрал в прошлом году. Набросал чертежи и принялся за дело. Некоторые запчасти брал автомобильные, а облицовку капота, например, сделал из холодильника «Москва». Установил вентилятор, магнитолу. Приделал лопату для расчистки снега, плуги… В общем, полный комплект.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Хороший трактор получился, уже не раз на нем работал в деревне. На учет я его пока не ставил, поэтому доставлял в деревню и обратно на лафете. Некоторые спрашивают, что за модель трактора, чье производство. Я шучу: завод холодильников переквалифицировался на выпуск тракторов, название модели пока не придумали.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

«Они для меня как дети»

Для всей моей техники у меня есть гаражи. Хорошо, в частном секторе живу. Но я часто и автомобили, и трактор во дворе оставляю – чтобы полюбоваться. Они все для меня как дети: ухаживаю за ними, ремонтирую, краску обновляю. Я бы мог все это продать и купить что-нибудь поновее, покруче, но не хочу. Чем я тогда заниматься буду? Да, содержать такой автопарк дорого – и топливо надо купить, и техосмотр пройти, и страховки оплатить. Но это того стоит.