Количество депутатов в парламенте Франции сократят на треть 1 4.04.2018, 21:03

Премьер Франции представил проект сокращения парламента.

Франция внедряет масштабную институциональную реформу, согласно которой количество парламентариев в обеих палатах парламента будет сокращено на треть.

Реформу в среду представил премьер-министр Эдуар Филипп, сообщает eurointegration.com cо ссылкой на Reuters.

Меры, которые соответствуют предвыборным обещаниям президента Эммануэля Макрона, являются результатом соглашения между его центристским правительством и контролируемым оппозицией Сенатом, поддержка которого необходима для проведения реформы.

Количество избранников в Национальной ассамблее Франции (нижней палаты парламента) на выборах 2022 года составит 404 депутата вместо 577. Количество французских сенаторов будет уменьшено с 348 до 244.

Кроме того, 15% членов парламента на выборах 2022 года будут избираться по пропорциональной системе голосования.

"Эти законопроекты будут способствовать глубокому обновлению политической и парламентской жизни в духе ответственности, репрезентативности и эффективности", - прокомментировал реформу Эдуар Филипп.