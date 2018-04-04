Люди, что с вами? Алексей Мельников, kasparov.ru

4.04.2018, 21:23

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Алексей Мельников

Как вы можете отдавать жизнь своего города в руки назначенцев?

Огромный город Екатеринбург – 1,5 млн. человек.

А на митинг в защиту выборов мэра выходит 3 тысячи. Умных. Честных. Неравнодушных людей.

Понимающих, что выбора мэра отнимают, права выбора лишают, чтобы удобнее было тащить у того самого 1,5-миллионного населения и издеваться над ним, ради собственной выгоды.

Люди, что с вами?

Как вы можете отдавать жизнь своего города в руки назначенцев? Для которых вы – никто, а назначившее их начальство – всё.

У вас, оставшиеся дома 1,5 миллиона, отнимают всё больше и больше прав. У вас всё меньше и меньше возможностей поменять хоть что-то в городе и стране. Вас превращают в бесправных просителей милостей у начальства.

Страна огромными шагами идет к войне, репрессиям, ещё большей деградации, а вы – 1,5 миллиона человек, не используете, может быть, последние оставшиеся у вас возможности – мирно, безоружно выразить свое несогласие, постараться задержать движение страны к диктатуре, которая будет топтать вас, ваших детей.

Не поймете, что неправы, не прислушаетесь, – дождетесь того, что, когда вас по-настоящему прижмет начальство, – защищать вас не выйдет никто.

Не то что три тысячи, которые сейчас вышли отстаивать свои и ваши права, но и трех человек на найдется, готовых сказать за вас слово. Всех переколотят.

Алексей Мельников, kasparov.ru