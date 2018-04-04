Люди, что с вами?
- Алексей Мельников, kasparov.ru
- 4.04.2018, 21:23
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Как вы можете отдавать жизнь своего города в руки назначенцев?
Огромный город Екатеринбург – 1,5 млн. человек.
А на митинг в защиту выборов мэра выходит 3 тысячи. Умных. Честных. Неравнодушных людей.
Понимающих, что выбора мэра отнимают, права выбора лишают, чтобы удобнее было тащить у того самого 1,5-миллионного населения и издеваться над ним, ради собственной выгоды.
Люди, что с вами?
Как вы можете отдавать жизнь своего города в руки назначенцев? Для которых вы – никто, а назначившее их начальство – всё.
У вас, оставшиеся дома 1,5 миллиона, отнимают всё больше и больше прав. У вас всё меньше и меньше возможностей поменять хоть что-то в городе и стране. Вас превращают в бесправных просителей милостей у начальства.
Страна огромными шагами идет к войне, репрессиям, ещё большей деградации, а вы – 1,5 миллиона человек, не используете, может быть, последние оставшиеся у вас возможности – мирно, безоружно выразить свое несогласие, постараться задержать движение страны к диктатуре, которая будет топтать вас, ваших детей.
Не поймете, что неправы, не прислушаетесь, – дождетесь того, что, когда вас по-настоящему прижмет начальство, – защищать вас не выйдет никто.
Не то что три тысячи, которые сейчас вышли отстаивать свои и ваши права, но и трех человек на найдется, готовых сказать за вас слово. Всех переколотят.
Алексей Мельников, kasparov.ru