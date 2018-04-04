«Юность» обыграла «Неман» и сократила отставание в финальной серии 4.04.2018, 21:30

Минчане в гостях обыграли гродненцев со счетом 3:1.

Столичная «Юность» в гостях обыграла гродненский «Неман» в пятом матче финальной серии плей-офф (до четырех побед) чемпионата страны — 3:1, передает «Прессбол».

Шестой поединок пройдет в Минске 6 апреля.

НЕМАН — ЮНОСТЬ — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

НЕМАН: Трус; Дерлюк — Метлюк, Кислый — Ремезов — Левша; Коршунов (к) — Марченко, С.Малявко — Богдановский — А.Малявко; Хоромандо — Крыскин, Стефанович — Пасют — Жидких; Лисичкин — Степанов — Варивончик; Молотков; Орлов.

ЮНОСТЬ: Мильчаков; Антонов — Мицкевич, Когалев — Корсо — Скачков (к); Ногачев — Устиненко, Ефименко — Развадовский — Туркин; Казакевич — Горошко, Захаров — Лопачук — Михнов; Гайнетдинов — Землянкин — Плотников; Барковский, Кучеренко.

ШАЙБЫ: 0:1 — Казакевич (Корсо, Скачков, 14.10). 0:2 — Ефименко (Туркин, Корсо, 30.36). 1:2 — Стефанович (Богдановский, Жидких, 57.49). 1:3 — Скачков (59.53 — п.в.).

Счет в серии — 3:2.