Чем Беларусь похожа на Кыргызстан Ксения Кириллова, «Крым.Реалии»

4.04.2018, 21:55

Кыргызстан и Беларусь находятся на перепутье.

С одной стороны, там наблюдается тревожный рост российского влияния, в том числе в политической и военной сферах. С другой стороны, у государства есть шанс выбрать европейский путь развития и утвердиться на этом пути. Такое мнение в интервью высказал киргизский политолог, бывший представитель Freedom House в Кыргызстане Аскат Дукенбаев, ныне проживающий в США.

«Страна все еще продолжает находиться под информационным влиянием России, которое неизбежно дополняется политическим. Несколько лет назад был проведен опрос, согласно которому на втором месте по популярности после национального телеканала следует российский Первый канал, затем – канал «Россия-1». Почти треть населения предпочитает смотреть программы на русском языке. Если аудитория Киргизского национального канала составляет два миллиона человек, то аудитория российского Первого канала не многим меньше – около 1 миллиона 700 тысяч. При этом наше национальное телевидение тоже практически полностью отражает российскую повестку, в том числе во внешней политике. В частности, вся информация о Крыме, украинских событиях и противостоянии с США преподносится в российском дискурсе. При этом более 80% населения черпают информацию из телевизора, и более 90% считают Россию главным другом Кыргызстана (для сравнения, США – только около 10%). Более того, Путин по популярности опережает всех местных политиков, включая президентов», – сообщил эксперт.

Политолог отмечает, что подобная информационная политика особенно показательна, учитывая, что русское население страны, по последним данным, составляет всего 6%.

«Однако в Бишкеке русская речь доминирует и продолжает оставаться социальным маркером принадлежности к «элите», на этом языке проводятся даже заседания правительства», – сообщил Дукенбаев.

По мнению политолога, Россия обеспечивает поддержку действующих властей и в то же время определяет часть ключевых политических решений страны.

«К примеру, известно, что бывший президент Алмазбек Атамбаев несколько раз встречался с Путиным, чтобы согласовать кандидатуру своего преемника, нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова. Однако на данный момент между Жээнбековым и Атамбаевым начались политические разногласия, и их итог пока трудно предсказать. Жээнбеков сделал ряд сильных заявлений и шагов, направленных на борьбу с коррупцией, что получило положительный отклик в гражданском обществе, однако вызвало критику со стороны бывшего президента. Это неудивительно, поскольку любая инициатива, направленная на борьбу с коррупцией, бьет по интересам России, потому что именно коррупционные связи оказываются одним из главных каналов российского влияния на постсоветские страны», – поясняет политолог.

Аскат Дукенбаев

По словам Аската Дукенбаева, несмотря на сильное информационное и политическое влияние Москвы, в стране сформировалось довольно устойчивое и активное гражданское общество, желающее перемен. Однако в политическом поле многие гражданские активисты пока не представлены, так как оппозиция в стране подвергается серьезным преследованиям.

«Против них используются все пропагандистские ресурсы в стиле, полностью копирующем «разоблачения» и «расследования» российского ТВ. В 2014 году, после начала русско-украинской войны и вступления Кыргызстана в Таможенный Союз, давление на оппозицию возросло. Тогда же парламент попытался принять два законопроекта: об «иностранных агентах» и о запрете «гей-пропаганды», которые являются полной калькой с аналогичных российских законов», – сообщил Дукенбаев.

Тем не менее, усилиями гражданского общества и международных организаций удалось добиться отклонения дискриминационных законопроектов.

«В парламенте образовалась группа либерально настроенных депутатов, выступавших против проектов, и в итоге инициатива была провалена в первых же чтениях. Это, конечно, большое достижение, учитывая, что все было сделано посредством честного и открытого общественно-политического процесса. Однако президент Атамбаев надавил на парламент, который вопреки принятым ранее решениям объявил в 2016 году всенародный референдум. Через референдум ему удалось провести некоторые антидемократические и антигражданские положения», – рассказал киргизский политолог.

Таким образом, по словам Дукенбаева, в политической жизни Кыргызстана наметились две противоположные тенденции: с одной стороны, развитое гражданское общество, способное влиять на законодательные инициативы, с другой – усиление репрессивного аппарата.

«К слову, Алмазбек Атамбаев возвращается в политику. На днях он был избран лидером Социал-демократической партии и готов участвовать в парламентских выборах в 2020 году. Нет сомнений, что в этом качестве он будет поддержан Москвой и его партия будет полностью пророссийской. И пока непонятно, какие силы в итоге одержат верх», – добавил эксперт.

Аскат Дукенбаев отмечает: помимо законопроектов, давление на оппозиционных активистов с 2014 года началось и со стороны правоохранителей.

«Граждане, выражавшие поддержку Украине и несогласие с усилением зависимости Кыргызстана от путинской России, первыми подверглись репрессиям и преследованиям. Затем, в ноябре 2014 года Ошское управление Государственного комитета по национальной безопасности (ГКНБ) возбудило уголовное дело в отношении нашей организации. Мы проводили локальное исследование о соблюдении прав граждан узбекской национальности, дискриминационное давление на которых усилилось после межэтнического конфликта 2010 года на юге страны, особенно со стороны криминальных и «правоохранительных» госструктур. Но власти объявили это исследование, которое только начиналось, «разжиганием межнациональной розни». Правда, дело в последствии закрыли, однако власти добились своей цели, «выдавив» меня из страны под угрозой преследования коллег по правозащитной деятельности. Давление осуществлялось не только в отношении Freedom House и USAID, но и других наших партнеров. В их офисе произошел обыск, компьютеры были изъяты, а сотрудники подвергались допросам со стороны комитета национальной безопасности. В 15-16 годах уголовные дела, приведшие к реальным тюремным срокам, были возбуждены также в отношении наиболее известных лидеров оппозиции. Оппозиционным журналистам тем временем чиновники и коррумпированные суды присуждают многомиллионные штрафы «за клевету», – рассказывает Аскат.

Аскат Дукенбаев

Тем не менее, Аскат Дукенбаев считает, что у новых политических сил есть шанс победить на парламентских выборах 2020 года, поскольку избирательная система сейчас более прозрачна и уровень фальсификаций в Кыргызстане не настолько высок, чтобы повлиять на общий результат.

Что касается экономической сферы, по словам эксперта, «Газпром» активно пытается утвердиться на киргизском рынке.

«На данный момент они владеют 22% газотранспортной инфраструктуры. Пока этой доли недостаточно для осуществления нефтегазового шантажа, однако россияне планируют довести эту цифру до 60%. Следующим шагом стала попытка строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС и ГЭС Камбар-Ата-1, которая, однако, сорвалась из-за проблем с финансированием. Еще одним вмешательством в экономические дела Кыргызстана можно назвать попытки Москвы помешать строительству железной дороги из Китая в Узбекистан, поскольку это «противоречит экономическим и военно-политическим интересам России». При этом Кремль заявляет о готовности возродить наши заводы через военные заказы, однако никто не знает, на каких условиях будет оказана такая помощь со стороны российского ВПК», – рассказал Аскат Дукенбаев.

Вообще влияние Москвы в военной сфере, по словам политолога, достаточно сильно. Недалеко от столицы расположена российская авиабаза, формально принадлежащая ОДКБ, но полностью подконтрольная России.

«Раньше у нас существовала американская военная база, но она была закрыта в 2014 году. Сейчас много говорится о возможном участии России в кровавых событиях лета 2010 года. По крайней мере, президент Узбекистана Ислам Каримов заявил тогда, что не считает произошедшее этническим конфликтом и полагает, что противостояние было организовано со стороны третьих сил. При этом в Сети можно найти видео допроса россиянина, задержанного при осуществлении диверсий в 2010 году. Существует версия, что Россия могла вмешаться в конфликт, чтобы закрепить свое влияние в регионе. В частности, речь шла о вводе российских военных контингентов под эгидой ОДКБ, что активно предлагалось в тот период со стороны Кремля», – сообщает эксперт.

Кроме этого, Кыргызстан продолжает переговоры с Россией о возможности открытия еще одной военной базы на юге страны. Пик информационных сообщений на эту тему пришелся на прошлый год, но вопрос не решен до сих пор.

«Еще одной проблемой является полная подконтрольность киргизских спецслужб российским. Ходят слухи, что офис ФСБ расположен прямо в помещении ГКНБ. Они, очевидно, координируют свои действия, председатель ГКНБ ездил на отмечание 100-летнего юбилея «чекистов», а Оперативная пограничная служба ФСБ России, расположенная в киргизском городе Оше, недавно отметила свое 25-летие. Более того, все новые сотрудники ГКНБ проходят обучение в Москве. Своих центров подготовки сотрудников в республике нет», – признается Аскат Дукенбаев.

О влиянии российских спецслужб в Кыргызстане совсем недавно заявил и экс-руководитель аппарата президента страны Эмилбек Каптагаев. В соцсетях член бывшего Временного правительства утверждал, что «в каждом управлении ГКНБ в качестве «куратора» работает по сотруднику российского ФСБ».

Однако политолог отмечает: при всех негативных тенденциях в стране укрепляется средний класс, а гражданское общество уже доказало свою способность мобилизоваться и влиять на политический процесс, что, по мнению эксперта, дает серьезные основания для оптимизма.

«Именно парламентские и местные выборы 2020 года станут показательными, и от их итога зависит, будут ли углубляться новые процессы, или, наоборот, будет взят курс на замедление развития и усиление зависимости от России», – заключил эксперт.

Ксения Кириллова, «Крым.Реалии»