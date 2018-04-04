Беременная солистка Naviband рассказала о стоимости стакана воды на Зыбицкой 3 4.04.2018, 22:09

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Представительница Беларуси на «Евровидении» была удивлена такой ценой.

Сегодня беременная Ксения Жук (солистка Naviband, группы, которая представляла Беларусь на конкурсе «Евровидение» в 2017 году) рассказала в Instagram Stories, как стакан воды в одном из заведений на Зыбицкой обошелся ей в 8 рублей. Tut.by попросили комментарий у владельца заведения.

Вот что именно Ксения рассказала своим подписчикам в Instagram.

— В прекрасный солнечный день прогуливалась и решила в кафе присесть буквально на минуточку подождать Сашу с Артемом и попросила воды. Обычный стакан воды. Мне принесли бутылочку воды, вот такую вот, синенькую, и счет на 8 рублей. То есть почти 4 евро. Как бы вроде центр Европы. Неплохо, почему бы и нет? Хотелось бы все-таки, когда просишь стакан воды, чтобы тебя спрашивали, какую конкретно воду вы хотите. Так что привет бару «Хороший год». Надеюсь, у вас сегодня будет хороший день.

Ксения заплатила за воду, но подробности рассказывать не стала. Мы попросили совладельца бара «Хороший год» Александра Кульбачко пояснить, могли ли девушки принести просто стакан воды, а не стакан воды за 8 рублей.

— Если вы просите «принести воды», то вам принесут ту воду, которая есть в наличии. А воды дешевле у нас нет, во всех остальных заведениях именно эта вода стоит сильно дороже, — поясняет совладелец бара. — Видимо, сотрудники неправильно поняли девушку. Потому что если вы скажете: «Принесите мне, пожалуйста, воды из-под крана, мне нужно запить таблетку или я просто хочу пить», — вам никто не откажет. Особенно беременным, детям, больным.

Александр говорит, когда была беременна его супруга, они тоже заходили в заведения и просили воды. Но обозначали: из-под крана.

— Мы приносим Ксении свои извинения за недопонимание. Приглашаем ее к нам в гости. Я лично угощу ее каким-нибудь вкусным чаем, — резюмирует Александр.