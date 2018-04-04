В ОЗХО не поддержали предложение РФ о совместном расследовании «дела Скрипаля» 1 4.04.2018, 22:19

Большинство стран воздержались.

Предложение России о совместном расследования отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери не набрало необходимой 2/3 голосов на заседании Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает «Новая газета» со ссылкой на Reuters.

Большинство стран воздержались. Поддержку России выразили пять государств: Китай, Азербайджан, Судан, Алжир и Иран.

«Против выступили британцы, американцы, послушно проголосовали члены НАТО и ЕС, скованные дисциплиной этих блоков, и некоторые их союзники в Азии», — заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. По его словам, большинство стран воздержалось, поскольку не хочет «ассоциировать себя с западной точкой зрения».

Британская сторона назвала предложение совместного расследования «извращением», так как Россия является главным подозреваемым в совершении инцидента. Западные страны восприняли предложение Москвы как попытку помешать расследованию ОЗХО, пишет Reuters.

Ранее 29 марта Россия направила запрос на проведения заседания исполнительного совета ОЗХО Россия. По словам министр иностранных дел России Сергея Лаврова, экстренный созыв обусловлен стремлением к «нормальному разговору и установлению истины».

Напомним, 4 марта экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в британском Солсбери. Великобритания обвинила в случившемся Москву. Россия все обвинения отрицает, ссылаясь на отсутствие доказательств.

Позднее британская лаборатория установила, что Скрипали действительно были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», однако они не смогли подтвердить, что яд был разработан в России.