На жировках белорусов могут появиться QR-коды 1 4.04.2018, 22:30

В Беларуси развивают новый способ оплаты товаров и услуг с помощью смартфонов.

Для этого достаточно установить мобильное банковское приложение, которое за несколько секунд считывает код и совершает платеж. Такой способ оплаты доступен уже в некоторых магазинах, кафе, агроусадьбе, языковой школе. Список организаций пока небольшой, но стоит полагать, что вскоре заметно расширится. Кроме того, в перспективе белорусы могут получить возможность оплачивать таким способом коммунальные и почтовые услуги.

Tut.by протестировал новый способ оплаты услуг и товаров и посмотрел, где уже можно совершить платеж с помощью QR-кода.

Как работает новый способ оплаты товаров и услуг?

— Мы помогаем физическим лицам совершать удобные платежи, а бизнесу — принимать эти платежи в современной форме. QR-код заменяет устройства, позволяющие принимать оплату картами. Например, в бизнес-центре стоит кофейня, куда кассы и терминалы покупать накладно, зато можно распечатать код и положить его на «картонку». Люди же смогут заплатить за кофе не наличными или карточкой, а обычным телефоном, — рассказывает Андрей Хвалько, директор компании «Электронные системы и сервисы», специалисты которой придумали технологию оплаты при помощи QR-кода, позаимствованную у китайского приложения WeChat. Эта белорусская компания разработала технический стандарт и предложила ЕРИП реализовать идею.

Сегодня существуют три способа оплаты товаров и услуг с использованием QR-кода. Самый удобный и простой — использовать сканер из приложения мобильного банкинга. Эту услугу поддерживают Альфа-Банк, БТА Банк и Белинвестбанк. Пользователь сканирует код, вводит сумму платежа и подтверждает платеж.

— ЕРИП разработал стандарт QR-кода, который является общегосударственным в сфере платежей. Так как с системой работают все банки, ориентируясь на спрос и развитие технологии, они рано или поздно начнут добавлять к себе сервис оплаты.

При втором способе оплаты не обязательно иметь мобильный банкинг на телефоне.

— Например, приезжает иностранец и желает что-либо приобрести по карточке. Тогда он может взять любой сканер кода, например встроенный в Viber, получить ссылку на страницу, подтвердить платеж и ввести данные карточки. Путь более сложный, но мы говорим о том, что таким образом тоже можно расплачиваться.

Третий способ — открыть стандартное дерево платежей ЕРИП и найти там услугу e-Pos.

— В этом случае ничего не нужно сканировать. Код — это фактическая визуализация номера счета, поэтому вы вводите определенный набор цифр и совершаете оплату, — говорит Андрей Хвалько. — Любая технология создана для упрощения, но если люди не начнут ею пользоваться, то на этом все закончится.

Специалист надеется, что со временем большее количество банков начнет использовать сервис.

Организации, где можно расплатиться по QR-коду: «Вопрос к людям, которые не хотят расплачиваться таким образом»

Список организаций, подключенных к сервису, можно посмотреть на сайте ЕРИП. Сейчас в нем меньше 20 организаций. В одну из них мы отправились, чтобы рассчитаться с помощью QR-кода, — в магазин «Чайный лист». Там мы выбрали чай и заранее предупредили продавца, как именно хотим оплатить покупку.

Продавец посчитал сумму платежа и дал чек для сканирования. Мы, в свою очередь, открыли сканер кода в мобильном банке (в приложении INSYNC это услуга e-pos — оплата по QR-коду) и навели на код. Там предложили ввести сумму платежа и подтвердить его — после этого на экране высветилось «платеж совершен». Продавец через несколько секунд получил на свое устройство подтверждение, что транзакция одобрена. Сервис оказался быстрым и удобным, однако продавец поделился с нами, что раньше в магазине таким образом не рассчитывались.

В некоторых местах подобный способ оплаты также пока не прижился. В агроусадьбе «Лесной Эдем» рассказывают, что систему e-Pos они подключили пару месяцев назад, и пока ею никто не пользовался. Отсутствие интереса к нововведению в усадьбе объясняют тем, что «сейчас у бизнеса не сезон, и в целом клиентов пока немного».

— Это должна быть удобная форма для оплаты, поэтому мы ее и ввели. Как там будет дальше, не знаем, — считают в компании.

Администратор кафе Cafe Netto также рассказывает, что люди пользуются таким способом редко, примерно «один раз в месяц».

— Эта информация везде есть: и в меню, и на сайте. Тут больше вопрос к людям, которые не хотят расплачиваться таким образом.

А вот в школе английского языка Red Brick Studio, в которой также доступна оплата с помощью QR-кода, примерно 90% всех студентов оплачивают курсы через сервис e-pos — либо по ссылке, либо через QR-код, указанный в договоре. Однако представители школы отмечают, что не все клиенты относятся к услуге с доверием: «Люди внимательно смотрят на экран и следят за тем, что там происходит. Я бы объяснил это непониманием системы из-за ее нераспространенности».

В интернет-магазине строительных материалов «ГромАсСтрой» рассказывают, что подобным способом у них расплачиваются нечасто — с момента действия услуги это примерно 10 клиентов. Информация о возможности такого платежа есть у фирмы на сайте и даже написана на двери офиса. ТК «Тренинг Клуб» организует тренинги, бизнес-семинары и мастер-классы. В компании также рассказывают, что сервис по оплате QR-кодом существует примерно три месяца, но посетители им практически не пользуются.

— На мероприятия мы распечатываем свои анонсы, и у человека есть возможность мгновенно оплатить какое-либо событие. Но в основном платежи проходят через систему ЕРИП либо по ссылке картой. Это когда в сервисе формируется ссылка, клиент открывает ее, вводит данные карты и оплачивает мероприятие.

«Like Центр» занимается бизнес-консалтингом и организовывает конференции. Возможность оплаты через QR-код здесь протестировали в начале марта: «На одном из мероприятий мы объявили со сцены, что есть такая возможность, и развесили повсюду коды. Тогда же получили порядка пяти оплат. Если продукты, как у нас, не требуют физического присутствия покупателя, то это очень удобно».

В компании говорят, что такой сервис — это перспективная новинка, которую можно улучшать и дорабатывать.

— Когда человек оплачивает что-либо через QR-код, мы не можем у него запросить дополнительно телефон и адрес почты, что было бы удобно для регистрации. Но это в случаях, когда человек сканирует код сразу из платежного приложения. С другой стороны, в приложениях, которые напрямую не поддерживают покупку, данные можно вводить. Однако это дополнительное действие для клиента.

ЕРИП: «В течение нескольких месяцев на извещениях об оплате коммунальных услуг могут появиться QR-коды»

В ЕРИП прогнозируют, что список банков, которые добавили в свои мобильные приложения возможность считывать QR-код, в ближайшие несколько месяцев должен расшириться.

— Когда мы презентовали эту возможность, практически все белорусские банки изъявили готовность добавить такую функцию в мобильный банкинг, однако конкретных сроков не назвали. Пока клиенты остальных банков могут оплачивать услуги через дерево ЕРИП, выбирая сервис e-pos и указывая цифровой код, — отмечает Ульяна Захарова, советник председателя правления ОАО НКФО «ЕРИП».

Специалист считает, что банки не спешат добавлять сервис из-за малого количества мест, где можно расплатиться с помощью QR-кода. Отметим, что возможность мгновенной оплаты по QR-коду появилась еще осенью прошлого года.

— С другой стороны, организации говорят, что у людей пока мало банковских инструментов для оплаты. В принципе, эта проблема всегда есть у стартующей системы, когда, с одной стороны, не хватает инфраструктуры, а с другой — нет пока большого количества клиентов. Поэтому мы сейчас активно занимаемся популяризацией сервиса.

Ульяна Захарова рассказывает, что на предложение о сотрудничестве откликаются не только коммерческие предприятия, но и государственные. Один из примеров — РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», которое начало размещать коды на своих счетах. Также есть договоренность с Министерством ЖКХ, что в течение нескольких месяцев на извещениях об оплате коммунальных услуг появятся QR-коды.

Фото носит иллюстративный характер

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Министерство подтвердило свое согласие, и уже осуществляются необходимые доработки. Человек сможет отсканировать код и сразу оплатить услуги, не набирая никакой дополнительной информации. «Белпочта», куда приходит большое количество людей с бумажками для оплаты, также работает над тем, чтобы использовать в работе сканирование извещений.

Кроме того, ЕРИП утвердил стандарт для осуществления финансовых операций с QR- кодом.

— Еще в декабре прошлого года ОАО НКФО «ЕРИП» утвердил стандарт QR-кода для совершения платежей в рамках АИС «Расчет», после чего с ним были ознакомлены все банки Республики Беларусь. Также наша организация инициировала разработку и утверждение такого стандарта для всей финансовой системы страны. Мы рассчитываем, что это может быть сделано уже в 2018 году. Это позволит компаниям создавать и предлагать своим клиентам новые удобные финансовые и платежные сервисы, а также легче интегрировать их с другими процессами.

Между тем при оплате товаров и услуг QR-код также использует Банк БелВЭБ. Количество организаций, с которыми заключен договор, не разглашается. Банк указывает только вид деятельности. Это такси, аренда жилья, продажа обуви, одежды, продажа мебели, строительных материалов, предприятия, оказывающие туристические услуги, страховые услуги, салон красоты, продажа сумок, услуги населению.