10 легенд мирового спорта, которым основательно за 30 4.04.2018, 22:45

Максим Мирный

Белорусам тоже есть кем гордиться.

Возраст – еще не повод завершать карьеру в профессиональном спорте. Люди, которым основательно за 30, а то и за 40, гоняют на Олимпиады (не статистами), борются в Лиге чемпионов, берут медали на других топ-турнирах, в конце концов – становятся легендами и символами эпохи. Это все возможно, если внутри горит огонь и позволяет здоровье, пишет «Трибуна».

Яромир Ягр, хоккей

Возраст: 46 лет

Почему крут в спорте. Хоккейные фанаты помнят яркое возвращение Ягра в НХЛ в 2011 году, когда, после трех сезонов в российском «Авангарде» 39-летний спортсмен неожиданно подписал контракт с «Филадельфией Флайерс». Впоследствии Ягр стал вторым бомбардиром в истории лиги, а в 2015 году даже был признан наиболее ценным игроком чемпионата мира, проходившего в родной Чехии. Покинул НХЛ спортсмен только в начале этого года, накануне своего 46-летия. Впрочем, о завершении карьеры речи не идет – в родном «Кладно», владельцем которого Ягр является, хоккеист может выходить на лед сколько угодно.

Почему крут не только в спорте. Всю карьеру Ягр играет под номером 68. Так спортсмен выражает солидарность жертвам Пражской весны 1968 года и напоминает тысячам поклонников хоккея об истории своей страны. В тот год советские войска вторглись в Чехословакию, в результате чего погибли мирные жители. События коснулись спортсмена лично: после подавления восстания за решеткой оказались оба его деда. Первый вышел по амнистии лишь спустя два года. Другой же отказался присоединиться к программе коллективизации и умер в 1969-м. Родители чемпиона не смогли получить образование из-за «неблагонадежности» семьи.

Максим Мирный, теннис

Возраст: 40 лет

Почему крут в спорте. Заслуженный мастер спорта и бывшая первая ракетка мира в парном разряде по-прежнему в отличной форме: ни одной большой травмы к 40 годам. В 2017-м он достиг отметки в 750 парных побед и стал четвертым действующим спортсменом, кому покорилась эта планка. Общее количество его побед уже превышает тысячу. Даже свой юбилей спортсмен справил на 21-м для себя Уимблдоне.

На протяжении длительной карьеры у Мирного серьезно не подкосила ни одна травма, благодаря чему он практически не пропускал матчей сборной Беларуси в Кубке Дэвиса. Хотя в 2009 году из-за серии небольших повреждений риск досрочного завершения карьеры был. Однако новость о возвращении спустя 88 лет в программу Олимпийских игр соревнований в смешанном парном разряде заставила белоруса остаться в спорте. И не зря: в 2012 году он вместе с Викторией Азаренко стал олимпийским чемпионом.

Почему крут не только в спорте. Кажется, Мирный успешен во всем, за что ни берется. Ведет несколько проектов в Минске: помимо кафе «Ателье», работающего уже много лет, с 2011 года в его собственности находится теннисный центр. Это не просто успешный бизнес-объект: спортсмен ставит задачу привести как можно больше детей в теннис, в том числе профессиональный. Достойны внимания и достижения в личной жизни: Максим – отец четырех детей. Все это сыграло большую роль в назначении его Послом доброй воли ЮНИСЕФ – Детского фонда ООН.

Джанлуиджи Буффон, футбол

Возраст: 40 лет

Почему крут в спорте. Легендарный итальянский вратарь вот уже 17 лет верен «Ювентусу». Даже в 2006 году, когда в итальянском футболе разгорелся коррупционный скандал, а клуб был отправлен в Серию В, спортсмен отказал «Интеру» и «Милану» и принял решение остаться. Не зря: легендарный клуб вскоре вернулся в главный дивизион, и с ним Буффон достиг новых высот. В 2017 году, к примеру, был признан лучшим вратарем мира по версии ФИФА, в родной Италии он становится голкипером года почти всегда.

В 2007-2008 годах Буффон был вынужден пропускать матчи из-за грыжи диска. В какой-то момент ему предложили перейти в набиравший обороты «Манчестер Сити». Однако голкипер остался верен туринскому клубу и вошел в историю как преданный «Ювентусу» игрок.

Почему крут не только в спорте. Несмотря на многолетнюю войну «Ювентуса» и «Фиорентины», представители туринской команды прибыли на похороны капитана «фиалок» Давиде Астори. Для этого им пришлось подняться в четыре утра после тяжелого матча плей-офф Лиги чемпионов. Именно Буффон вместе с Аллегри, главным тренером «Ювентуса», инициировал поездку и оплатил команде частный рейс из Лондона во Флоренцию. На месте полиция предлагала «Юве» войти через черный вход, но Джанлуиджи отказался и призвал всех игроков появиться на площади, чтобы публично поддержать жителей Флоренции и всех скорбящих. Болельщики «Фиорентины» встретили их аплодисментами.

Клаудия Пехштайн, конькобежный спорт

Возраст: 46 лет

Почему крута в спорте. Пехштайн – единственная женщина, сумевшая выиграть золотые медали на четырех Олимпийских играх подряд. Однако победная серия была прервана из-за ошибки врачей. Перед Ванкувером немка была дисквалифицирована на два года по подозрению в употреблении допинга, и смогла продолжить карьеру только после разбирательств. Несмотря на возраст и неудачное выступление в Пхенчане, Пехштайн не исключает своего появления на Играх-2022.

Уле-Эйнар Бьорндален, биатлон

Возраст: 44 года

Почему крут в спорте. Первое олимпийское золото Бьорндален выиграл еще 20 лет назад – на Играх-1998 в Нагано. Сегодня он самый титулованный спортсмен в истории биатлона, а со 2 декабря 2015-го – и самым возрастной чемпион. Рекорд был поставлен в 41 год, 10 месяцев и 5 дней, когда Бьорндален одержал победу в индивидуальной гонке Кубка мира. Совсем недавно Уле отмечал: мотивации выступать у него хватит и до 50-летия. Тем не менее, буквально во вторник Бьорндален объявил о том, что со следующего сезона выступать не будет.

В апреле 2011 года Бьорндален получил серьезную травму спины (на минуточку, спортсмену было уже 37), но ни о каком завершении карьеры речи не шло. Норвежец за лето сумел восстановиться и в новом сезоне выиграл два «золота» на чемпионате мира, а также взял пару медалей на этапах Кубка мира.

Почему крут не только в спорте. В этом году муж Дарьи Домрачевой не вошел в состав сборной на Олимпийские игры, однако в последний момент присоединился к белорусской делегации в качестве тренера. И, по словам наших биатлонисток, золото Пхенчана – в том числе и заслуга Бьорндалена. Он не только поддерживал и наставлял спортсменов, но и приносил практическую пользу: работал с сервисменами и помогал откатывать лыжи.

Марит Бьорген, лыжные гонки

Возраст: 37 лет

Почему крута в спорте. Многие называют ее сильнейшей спортсменкой в истории лыжных гонок. Чемпионат мира покорился Марит уже 18 раз, что является абсолютным рекордом – и это не предел. На недавних Играх в Пхенчане Бьорген стала самой титулованной спортсменкой в истории зимней Олимпиады: в ее копилке 15 медалей, в том числе 8 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых. Это даже больше, чем у Бьорндалена.

Почему крута не только в спорте. Марит ведет бизнес. В 2015 году она зарегистрировала компанию Tiram Holding AS, которая проводит тренировочные консультации и лекции, а также занимается инвестициями. За несколько месяцев до этого Бьорген стала мамой. Это не повлияло не только на деловые амбиции норвежки, но и на тренировочный режим: на седьмом месяце беременности она отправилась на сбор национальной команды. Такое решение поняли далеко не все: до Олимпийских игр оставалось больше двух лет, а в предстоящем сезоне не было даже чемпионата мира.

Владимир Самсонов, настольный теннис

Возраст: 41 год

Почему крут в спорте. Экс-первая ракетка мира и один из немногих европейцев, кто может навязать борьбу азиатам в этой дисциплине. Представьте себе: Самсонов уже отметил 30-летие участия в международных соревнованиях. Несмотря на возраст, он до сих пор продолжает ставить рекорды. Так, после победы в Australian Open (в настольном теннисе такой турнир тоже есть) в 2017 году Самсонов стал единственным, кто выигрывал турниры мировой серии аж на пяти континентах. Белоруса также называют джентльменом настольного тенниса. В 2005 году он был удостоен приза Fair play – «Справедливая игра».

На Олимпиаде-2016 года Самсонов запомнился тем, что, несмотря на травму, провел четвертьфинальный матч с Дмитрием Овчаровым. Более того: в тяжелом полуторачасовом противостоянии белорус выиграл 4:2, впервые в карьере выйдя в полуфинал Игр.

Почему крут не только в спорте. На победы Самсонова вдохновляет семья: для нее он не иначе, как «суперпапа, супермуж и супердруг». По словам супруги, Владимир талантлив не только в спорте: он владеет пятью языками и пишет стихи.

Роджер Федерер, теннис

Возраст: 36 лет

Почему крут в спорте. Его называют лучшим теннисистом в истории, и не случайно: за плечами у Федерера множество рекордов. Он дольше всех непрерывно пребыл в статусе первой ракетки мира – на протяжении 161 недели со 2 февраля 2004 года по 26 февраля 2007 года. По признанию спортсмена, вопросы о завершении карьеры преследуют его с победы на «Ролан Гарросе» в 2009 году. И зря: в прошлом году швейцарец одержал победу в очередном Уимблдоне, став первым 8-кратным чемпионом турнира. Тогда же Фередер стал и самым возрастным его финалистом с 1974 года – в возрасте 35 лет и 338 дней.

Почему крут не только в спорте. Легендарный теннисист активно занимается благотворительностью. Университет Базеля даже присвоил ему за это почетную докторскую степень. Фонд, названный именем Роджера Федерера, собирает деньги на образование детей из Южной Африки. Сбор средств осуществляется в ходе крупных выставочных матчей. Последний из них, к примеру, прошел при участии Билла Гейтса и собрал 2,5 миллиона долларов.

Екатерина Карстен, академическая гребля

Возраст: 45 лет

Почему крута в спорте. Достижения гребчихи знаковые для нашей страны: в 2000 году Карстен стала первой двукратной олимпийской чемпионкой в истории независимой Беларуси. Сегодня на ее счету уже пять олимпийских наград. За свои спортивные успехи спортсменка награждена Орденами Отечества всех трех степеней. После Рио-2016 она заявила о завершении карьеры, однако в новом сезоне поменяла свое решение.

Почему крута не только в спорте. Несмотря на то, что Карстен уже более 20 лет живет в Германии и легко могла получить немецкое гражданство, а вместе с ним – и работу в местном клубе, она остается белоруской. Родину спортсменка не забывает: вместе с мужем они много раз приезжали к маме копать картошку. Более того, после завершения карьеры спортсменка хотела бы вернуться в Минск.

Нориаки Касаи, прыжки на лыжах с трамплина

Возраст: 45 лет

Почему крут в спорте: Касаи единоличный рекордсмен по количеству участий в зимних Олимпиадах, куда он приезжал восемь раз подряд с 1992 по 2018 год. Хоть игры в Пхенчане и не принесли спортсмену медалей, он не собирается останавливаться: накануне атлет заявил, что продолжит карьеру на ближайшие два олимпийских сезона – до 2026 года. К слову, тогда же ему стукнет 53 года.

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