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Даля Грибаускайте: Трамп понимает ситуацию в Украине

  • 4.04.2018, 22:55

На саммите с президентами балтийских страны Трамп спрашивал, о том, как Украина защищается.

Президент Литвы назвала украинских военных героями.

Президент США Дональд Трамп понимает ситуацию в Украине.

Об этом после встречи с ним заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, передает «Голос Америки».

Президент Литвы отметила, что говоря о безопасности балтийского региона, собеседники обсудили поведение России, безопасность и поддержку Украины.

По ее словам, на саммите с президентами балтийских страны 3 апреля Трамп спрашивал об украинских военнослужащих, о том, как Украина защищается.

Грибаускайте ответила, что считает украинских военных героями, которые могут бороться за независимость и что Украина создала вооруженные силы, способные защитить страну.


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