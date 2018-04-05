Сегодня отключат отопление в административных зданиях 5.04.2018, 7:37

В Минске 5 апреля завершается отопительный сезон для общественных и административных зданий.

Об этом сообщил агентства «Минск-Новости» заместитель начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома — начальник отдела энергетики Дмитрий Плашков. Соответствующее решение принято в Мингорисполкоме 4 апреля.

В Мингорисполкоме будут следить за прогнозом погоды. Решение об отключении отопления у остальных категорий потребителей будет принято при установлении нужного температурного режима и с учетом благоприятного прогноза.

Решение о сроках завершения осенне-зимнего периода принимается местными органами власти, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составляет плюс 8 °C и выше. Сначала батареи начинают остывать в объектах 1-й очереди — это общественные, административные здания, промышленные предприятия и др.

После этого принимается решение о прекращении подачи тепла в жилищный фонд, общежития, гостиницы, учебные заведения.

Последними перестают отапливать детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские, учебные учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки.

В Минске сегодня днем, 5 апреля, ожидается до +18°С. В ночь с пятницы на субботы + 8 °C.