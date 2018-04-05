Столтенберг: Россия недооценила решимость НАТО 5.04.2018, 7:40

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Йенс Столтенберг

Фото: Photothek/Getty Images

НАТО увеличило расходы на оборону по всей Европе впервые за много лет.

Реализуя свою агрессивную внешнюю политику, Россия недооценила решимость и единство НАТО. Об этом во время визита в Канаду заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

«Россия недооценила решимость НАТО. Непосредственно реагируя на незаконную аннексию Крыма и усилия по дестабилизации Украины, мы прибегли к наибольшему усилению коллективной обороны со времен окончания Холодной войны, в том числе развернув боевые группы в Балтийских странах», - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО «имеет больше сил, больше готовых к бою подразделений и увеличило расходы на оборону по всей Европе впервые за много лет».

«Кроме этого, мы приостановили практическое сотрудничество с РФ и после инцидента в Солсбери стали свидетелями того, как союзники и партнеры НАТО согласованно решили выдворить российских дипломатов», - отметил генсек.

Столтенберг также напомнил о широких экономических санкциях, наложенных на РФ большинством членов НАТО.

«Россия недооценила единство, решительность и силу реакции НАТО и союзников на безрассудное поведение, которое РФ особенно ярко демонстрирует после событий в украинском Крыму в 2014 году», - подчеркнул он.