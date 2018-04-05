Запасы открытого в Бахрейне месторождения нефти оценивают в 80 млрд баррелей 5.04.2018, 7:43

Это наибольшее открытие месторождения нефти и газа в истории страны.

Объем запасов недавно открытого в Бахрейне месторождения нефти оценивается примерно в 80 миллиардов баррелей, сообщает РБК со ссылкой на ABCnews.

Министр нефти и энергетики Бахрейна Мохамед бин Халифа аль-Халифа подробно рассказал о находке на пресс-конференции, заявив, что нефть была обнаружена в бассейне Халидж-аль-Бахрейн, который занимает около 2 тысяч квадратных километров на мелководье у западного побережья страны.

Министр отметил, что объемы запасов нефти продолжают исследоваться. В районе месторождения также открыты запасы газа; их объем оценивается в 280-570 миллиардов кубических метров. Отмечается, что это наибольшее открытие месторождения нефти и газа в истории страны.

Бахрейн начал добычу нефти в 1932 году, став первым среди своих соседей по Персидскому заливу. Напомним, 1 апреля сообщалось, что в Бахрейне обнаружили крупнейшее месторождение нефти с 1932 года.