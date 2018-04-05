Возбуждено дело о банкротстве Брестской мебельной фабрики 5.04.2018, 7:46

Предприятие не в состоянии оплатить долги.

Возбуждено дело о банкротстве унитарного предприятия "Брестская мебельная фабрика", сообщили БелТА в экономическом суде Брестской области.

Производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) предприятия возбуждено определением суда от 26 марта 2018 года, в отношении должника открыто конкурсное производство. Управляющим по делу назначено общество с ограниченной ответственностью "Санация бизнеса".

Судебное заседание назначено на 28 мая.

Решение о подаче заявления о банкротстве предприятия было принято 23 марта наблюдательным советом ОАО "Ивацевичдрев", которое является его учредителем. С учетом положений законодательства у экономического суда Брестской области были основания для принятия заявления.

Унитарное предприятие "Брестская мебельная фабрика" находилось в процедуре ликвидации с 26 июня 2017 года.