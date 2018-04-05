Впервые за 35 лет в Саудовской Аравии откроют кинотеатр 5.04.2018, 7:54

Первой лентой, которую покажут станет "Черная пантера" режиссера Райана Куглера.

В Саудовской Аравии впервые более чем за 35 лет открывается общественный кинотеатр. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Заведение американской сети AMC Entertainment Holdings Inc. начнет свою работу 18 апреля в Эр-Рияде», - отмечается в сообщении центра международных связей Министерства культуры и информации страны.

Первой лентой, которую покажут в новом кинозале, станет «Черная пантера» режиссера Райана Куглера.

К 2030 году в стране должно появиться почти 350 кинотеатров.

«Это знаменует собой поворотный момент в развитии культурной индустрии королевства», - отмечал ранее министр культуры Авад бен Салех аль-Авад.

В сентябре 2017 года король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, вступивший на престол в июне, распорядился с 2018 года снять запрет на вождение автомобилей для женщин. Он также объявил о начале процесса модернизации страны.

В 1980-е кинотеатры и другие увеселительные заведения были запрещены консервативным руководством страны.

7 марта 2018 года в Саудовской Аравии впервые прошел женский марафон, в котором приняли участие больше 1500 женщин.