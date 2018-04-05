Из-за ошибки чиновников в Могилеве выселяют целый дом 5.04.2018, 8:00

1,604

Их жилье назвали общежитием.

В Могилеве судебные исполнители сегодня забрали ключи от последней квартиры якобы аварийного дома, который перешел в собственность строительного треста. Жители несколько лет боролись против незаконного выселения, но чиновники не приняли во внимание их доказательства.

«У меня было 2 сердечных приступа за ночь, так как 40 лет здесь прожили, а нас выбрасывают на улицу»,– жалуется «Белсату» местная жительница.

Судебные исполнители продолжают выселение жильцов дома № 29 на улице Заслонова в Могилеве. Дом пребывает в собственности Могилевского облисполкома, но передан на баланс организации Строительный трест № 12. Людей выселяют на основании нескольких причин. Во-первых, у них нет рабочей связи с нанимателем. Во-вторых, дом якобы в аварийном состоянии.

«Есть решение суда от 2016-го года и исполнительный лист, который выполняют сотрудники принудительного исполнения. Вообще изначально дом был признан аварийным. Всем предлагались комнаты в общежитии в разных уголках города. Всех, кто не выселился, начали выселять принудительно», – отметил Артем Короткевич, представитель стройтреста № 2.

40 лет назад селились в «квартиру», оказалось, что в общежитие

Владельцы помещений свидетельствуют, что у них есть ордера. Согласно им, в 2002 году дом стал общежитием без ведома жителей. Оплачивали коммуналку они за квартиры и только в 2015 году узнали, что живут в общежитии. Было пройдено много инстанций, судов, были даже обращения к Лукашенко – ничего не помогло.

«Люди представили все документы, подтверждающие, что это многоквартирный дом, и они живут в квартирах. Однако власти наплевали на это, так как не хотят привлекать к ответственности чиновников, допустивших ошибку. Они просто не хотят это признавать», – объясняет правозащитник Борис Бухель.

Людям взамен не дают квартир

Предлагают только комнаты в общежитиях. Чтобы не остаться совсем без крыши над головой, большинство жителей пошло на такой шаг.

Мария Бабакова уже перевезла вещи в общежитие. Женщина жалуется, что ей ухудшили условия, сократив метраж жилья.

«Квартира моя была 19,3 кв. метра. Сейчас меня переселили в комнату общежития. Площадь этой комнаты 12,7 кв. метров. По сравнению с той она значительно меньше», – жалуется Мария.

Главное нарекание «новосёлов»

Договор на общежитие заключен с жителями только на 5 лет. Что будет по прошествии этого срока, неизвестно. Чиновники уверяют, что договор каждые 5 лет будут продолжать и никого на улицу не выкинут. После трехлетних споров и судов, доверия к их словам у «переселенцев» нет.