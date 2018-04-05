США готовы ввести санкции против приближенных Путина 5.04.2018, 8:10

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Санкционные меры могут быть приняты Вашингтоном уже сегодня.

Вашингтон планирует уже в четверг, 5 апреля, ввести санкции против российских олигархов в связи с вмешательством Москвы в ход американских выборов в 2016 году. Об этом в среду, 4 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, речь может идти "о самом агрессивном наступлении" на российские бизнес-элиты за минувшие годы. Мера, по всей видимости, распространится на лиц из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина и из российских околоправительственных кругов. Конкретных имен агентство, однако, не называет, передает Немецкая волна.

По данным двух источников, о штрафных мерах США в Вашингтоне планируется объявить уже 5 апреля. Введены они могут быть в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Расширение санкций

В четверг, 15 марта, министерство финансов США распространило действие штрафных мер на 19 россиян и 5 организаций . Ограничения коснулись, в частности, российских спецслужб ФСБ и ГРУ, а также Агентства интернет-исследований, известного как "фабрика троллей".

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее предупреждал, что в Вашингтоне прорабатывается пакет мер в отношении российских олигархов и представителей власти.