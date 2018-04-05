Борис Джонсон: У России был мотив для нападения на Скрипаля 5.04.2018, 8:19

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Борис Джонсон

Фото: AFP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Глава МИД Британии уверен, что Россия сохранила некоторое количество "Новичка".

У России был мотив для отравления на территории Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Как подчеркнул Джонсон, эксперты британской Лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Даун подтвердили, что вещество, которым отравили Скрипаля, было именно "Новичком".

По словам министра, Россия исследовала доставку нервных агентов, вероятно, для убийств, а также как часть этой программы произвела и хранила небольшие дозы "Новичка".

4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Великобритании.

Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.

14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.

Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще около 30 стран. Ряд стран вызвали из РФ своих послов для консультаций. НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе.