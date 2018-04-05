ОМОНовец, задержавший политического активиста, получил медаль «За отвагу» 5.04.2018, 8:24

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Александр Якушев

Александр Якушев, который командовал задержанием Станислава Павлинковича, отмечен властями.

24 марта в Могилеве задержали члена оргкомитета по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная грамада) Станислава Павлинковича. Несколько сотрудников ОМОН обвинили его сначала в том, что он перешел дорогу в неположенном месте, а затем в неповиновении сотрудникам милиции. После двух суток в изоляторе временного содержания, активисту сначала дали штраф в две базовых величины за нарушение ПДД, а через неделю осудили на пять базовых за неповиновение милиции, пишет «Могилевская весна».

Во время суда в качестве свидетелей были допрошены сотрудники ОМОН Александр Якушев, Алексей Герцев и Виктор Мищенко.

Они отрицали политический характер задержания и утверждали, что действовали согласно закону. В то же время некоторые их показания разнились – Герцев, например, сказал, что видеорегистратор, который мог бы зафиксировать задержание, не работал, а Мищенко – что регистратора не было в принципе.

В ответ на это Павлинкович заявил, что его задержали, чтобы не допустить участие в оппозиционном шествии 25 марта в Минске. Также он рассказал, что сотрудники милиции испытывают ненависть ко всему белорусскому:

— Один из милиционеров в штатском сказал, что нас проще всех расстрелять, как сделало бы НКВД. Не зря же их начальник, уроженец Луганска, наряжается в форму палача из НКВД, показывая свое истинное лицо [речь идет о министре внутренних дел Шуневиче]. Они испытывают ненависть ко всему белорусскому, — заявлял на суде Павлинкович.

29 марта министр внутренних дел в Минске вручил награды участникам операции по освобождению заложников в отделении «Беларусбанка» в ноябре этого года. Среди них оказался капитан милиции, командир взвода ОМОН Александр Якушев, руководивший и задержанием Павлинковича. Он получил медаль «За отвагу».

— Получив эту награду, нужно достойно её носить, — рассказал в комментарии видеоканалу МВД Якушев после награждения.