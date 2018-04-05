Почему чиновники не хотят встречаться с гражданами? 5.04.2018, 8:40

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Как добиться помощи в «социально ориентированном» государстве, когда невозможно попасть к чиновнику?

Таким вопросом задается инвалид 2 группы из Кобрина Александр Кравчук после очередной безуспешной попытки встретиться с представителем власти.

На этот раз инвалид приехал в Брест на встречу по графику с председателем Брестского областного исполнительного комитета Анатолием Лисом. Но прием в Бресте был отменен по причине незапланированной поездки Лиса в Каменец, говорит в интервью «Радыё Рацыя» Александр Кравчук:

- Что нет приема я узнал непосредственно в облисполкоме. Тогда я позвонил в Каменецкий райисполком, у них тоже на сайте не было сообщения о приеме. Они сказали, что сообщение должен разместить облисполком. Получается какая-то игра в кошки-мышки.

По словам Александра Кравчука, удивляться нечему. Методика освоена сверху. Таким образом избежала встречи с людьми, чтобы не решать их проблемы, глава администрации Лукашенко Наталья Качанова. Когда с 29-го марта перенесла встречу на 30-е. И люди об этом не знали.