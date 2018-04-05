Обманутые вкладчики до последнего пытались взыскать с Мавроди более миллиарда рублей 5.04.2018, 8:52

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В начале 1990-х жертвами финансовой пирамиды МММ стали от 10 до 15 млн человек.

Обманутые вкладчики основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди до последнего пытались взыскать с него более 1 млрд рублей долгов (около $17,5 млн), сообщило 5 апреля РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, многие иски в отношении Мавроди признавались безнадежными, однако потерпевшие предъявляли их вновь, что не запрещено законами РФ.

В банке данных исполнительных производств службы судебных приставов находится 2194 записи в отношении должника Мавроди. При этом значительную часть вернули взыскателям в связи с отсутствием имущества у афериста, говорится в публикации.

После смерти Мавроди суд должен закрыть указанные дела.

62-летний махинатор скончался 26 марта после того, как его госпитализировали с автобусной остановки на улице Поликарпова в Москве. Скорую помощь вызвал случайный прохожий. Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце.

Родной брат Мавроди Вячеслав, которому принадлежат права на распоряжение семейным склепом на Хованском кладбище, отказался хоронить его рядом с родителями.

31 марта Мавроди похоронили на Троекуровском кладбище. Адвокат афериста Александр Молохов утверждал, что церемонию оплатили его вкладчики.

В начале 1990-х жертвами финансовой пирамиды МММ стали от 10 до 15 млн человек. В апреле 2007 года Мавроди приговорили к четырем с половиной годам заключения, но к тому времени почти весь срок он уже отбыл в СИЗО "Матросская тишина".

После выхода на свободу Мавроди продолжил заниматься финансовыми махинациями. В конце 2016 года объявил о создании собственной криптовалюты.