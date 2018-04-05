Владислав Занковец будет работать в Казахстане 5.04.2018, 9:01

Белорусский специалист стал техническим директором и главным тренером центра подготовки спортсменов «RapidShot» в Астане.

Об этом сообщает belarushockey.com.

- Миссией нашего центра является подготовка атлетов всех спортивных дисциплин и уровня подготовленности, а также любителей. Передо мной стоят задачи разработки методики тренировок, а также обучения инструкторов центра. Так, нашим первым шагом является формирование философии качества работы. Распространенный подход достижения результатов через объем проделанной работы, как правило, негативно влияет на технику, а при работе с детьми и вовсе недопустим.

Мы хотим показать, что эффективный тренировочный процесс бывает не только изнурительным, но и интересным, и веселым. Мы хотим, чтобы люди, приходящие к нам, уходили домой довольными, — рассказал Владислав Занковец.