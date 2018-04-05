«Главный по посевной» загоняет Беларусь в тупик 5.04.2018, 9:09

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Коллаж: belaruspartisan.org

Помогут ли проверки МВД, Госконтроля и прокуратуры успешно провести посевную?

На республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны Лукашенко поручил МВД, Госконтролю и прокуратуре провести проверки по всем выявленным в АПК нарушениям, в частности, готовности техники к посевной.

Помогут ли эти ведомства навести порядок в сельском хозяйстве, Завтра твоей страны поинтересовалось у кандидата экономических наук, доцента Петра Мигурского.

– Хочу обратить внимание, что правитель поручил проверить готовность техники в крупных организациях. А они де-факто государственные. То есть поручение не касается частного сектора. Уже на этом этапе можно понять, что фермеры работают в сельском хозяйстве эффективнее.

Еще важно понимать, что каждую весну проводится техосмотр тракторов и другой сельскохозяйственной техники, существует соответствующий график. Органы техосмотра входят в структуру райисполкома. Казалось бы: этой контролирующей функции достаточно. Но на самом деле получается, что нет.

Лукашенко, давая поручения МВД и другим органам, признает неэффективность своей вертикали.

– Будет ли эффективной работа контролирующих органов?

– Не думаю. Должностные лица на предприятиях запуганы, штрафы большие. Скорее всего, будут и дальше действовать по старинке, чтобы не навлечь на себя гнев – через приписки.

– Как вы считаете, можно ли в рамках существующей системы добиться более высокой ответственности в сельском хозяйстве?

– Возможно, Лукашенко стоило бы больше ориентироваться на кадры, которые непосредственно управляют сельскохозяйственными предприятиями. Там же куча проблем. Руководители не растятся в хозяйствах. Очень высокая текучесть. У нас горизонтальное передвижение руководителей: был председателем сельсовета – стал председателем колхоза. Не справился в одном районе – поехал в другой.

Я знаю одного бывшего руководителя, который за 10 лет поработал в пяти хозяйствах и закончил свою карьеру в тюрьме. Можно предположить, что где бы он ни работал – везде воровал. Засветился в Могилевской области – отправили в Минскую, и только там он уже сел, лишившись покровителей.

Нет хозяина на земле и хозяина в управлении. А вот если бы эти хозяева не назначались, а выбирались и отвечали перед избравшими их людьми, то, думаю, эффективность была бы намного выше. В том числе, и в вопросе готовности техники к посевной.

Сегодня в хозяйствах отговорка одна: нет денег на запчасти. Предприятия не зарабатывают, а надеются только на кредиты и на их списание.

– А почему нет денег – хозяйства ведь производят мясо и молоко?

– Сейчас стоит вопрос о том, чтобы за счет бюджета увеличить закупочные цены на 10%. Но спасет ли это ситуацию? Ведь у фермеров и в нынешних условиях получается.

Скоро исполнится 100 лет такой системе хозяйствования, как колхозы, а до сих пор есть масса вопросов, которые при ее существовании не имеют ответов. Мне кажется, чем дальше, тем больше страна загоняет себя в управленческий и хозяйственный тупик.

– Лукашенко вновь вспомнил о концепции «деревня будущего». Поможет ли это спасти вымирающее село?

– Очевидно, что люди бегут из хозяйств. Но можно ли остановить бегство строительством агрогородков? Приведу пример из нашего Шкловского района. Каменно-Лавский сельсовет в лидерах по преступности. А почему? Потому что в одной деревне построили новый большой комплекс, а в других производства позакрывали. Кто-то поехал в город, а кто-то пошел дачи взламывать и воровать.

Проблемы сельского хозяйства и села нужно рассматривать в комплексе. Отдельно проблему готовности техники к посевной или еще чего не решишь.

Заметьте: на совещании Лукашенко заговорил о продовольственной безопасности страны. Скорее всего, он знает, что истинная ситуация в сельском хозяйстве весьма печальна.