Роман Кисляк: Регионы уходят в оппозицию к власти 2 5.04.2018, 9:14

1,484

Противников строительства аккумуляторного завода под Брестом стали вызывать в РОВД.

В милицию накануне вызвали наименее пять человек, которых опросили по поводу их выхода на площадь Ленина. Об этом рассказал «Радыё Рацыя» правозащитник Роман Кисляк, который также был вызван на допрос:

- Меня вызвали вместе с этими людьми. В течение трех часов людей опрашивали относительно пребывания на площади Ленина и участии в несанкционированном массовом мероприятии. Никаких угроз не было, они вели себя исключительно тактично и корректно, зная, что их могут писать на аудио, видео, они очень этого опасаются.

Как считает Роман Кисляк, цель подобных вызовов - запугать противников строительства потенциально опасного производства:

- Если к людям в 21:00 или 21:30 приезжает милиция, и не объясняет, для чего их вызывают, безусловно, людей это очень напрягает. Пугает не только тех, кого вызывают, но и тех, кто об этом узнает. Безусловно, атмосферу страха это формирует, и думаю, что это их основная задача. С другой стороны, люди озлобляются из-за такой реакции милиции.

По словам Романа Кисляка, из людей разных политических взглядов, противников строительства аккумуляторного завода "АйПауэр", фактически формируется новая региональная оппозиция.

Напомним, кампания против появления в свободной экономической зоне "Брест" аккумуляторного завода продолжается с начала года. Среди местных жителей собрано почти 37 тысяч подписей против строительства производства, которые переданы в администрацию Лукашенко.