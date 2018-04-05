В Речице пытались убить таксиста 5.04.2018, 9:36

Таксисту едва не проломили голову молотком.

Нападавший был в состоянии алкогольного опьянения. Теперь он обвиняется в покушении на убийство.

Как сообщили в МВД, нападение состоялось 3 апреля в деревне Стасевка Речицкого района. Парень 2000 года рождения, вооруженный молотком, попытался убить водителя такси 1954 года рождения. В итоге пострадавший доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой.

Изначально уголовное дело было заведено по части 1 статьи 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Однако чуть позже следственные органы передумали и обвинение было переквалифицировано на ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь — теперь речь идет о покушении на убийство.