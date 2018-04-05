Лукашенко, Тимошенко, Саркози - кому еще давал деньги Каддафи? 2 5.04.2018, 9:45

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Муаммар Каддафи и Юлия Тимошенко в Киеве, 2008 год

Фото: AFP

Юлию Тимошенко подозревают в получении миллионов евро от Каддафи.

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало «информационно-аналитическое исследование» избирательной кампании Юлии Тимошенко на президентских выборах 2010 года, рассказал в Facebook украинский депутат Владимир Арьев.

Проверка началась в связи с запросом Владимира Арьева и других депутатов: они подозревают, что Юлия Тимошенко получила для президентской кампании 2010 года 4 млн евро от Муаммара Каддафи - тогдашнего главы Ливии.

В случае, если исследование обнаружит что-то криминальное, НАБУ может начать досудебное расследование. Тимошенко пока не комментировала исследование НАБУ.

Тимошенко, бывшая премьер-министр Украины и лидер политической партии «Батькивщина», сейчас депутат Верховной Рады. В Украине депутатов могут лишать неприкосновенности в случае серьезных обвинений, как это недавно сделали с депутатом Надеждой Савченко.

Как сообщает «Радыё Свабода», ранее также обнаружилось, что зарегистрированная в США компания заказывала для Тимошенко на 2018 год услуги лоббиста Барри Беннета, бывшего помощника Дональда Трампа. Но Тимошенко дважды отказалась ответить о происхождении десятков тысяч долларов на услуги лоббистов. Беннет же говорил, что будет работать только лично на Тимошенко, чтобы организовать несколько ее визитов в США.

Каддафи, Саркози и Лукашенко

Из-за подозрения в получении денег от Каддафи на политическую деятельность ранее был задержан, но позже отпущен из-под стражи под судебный надзор экс-президента Франции Николя Саркози. Следователи изучают сведения о том, что Каддафи тайно дал Саркози 50 миллионов евро (62 миллиона долларов) на президентские выборы 2007 года.

Каддафи руководил Ливией с 1969 года до своей смерти в 2011-м, когда был захвачен и убит повстанцами во время революции.

Александр Лукашенко считал Каддафи союзником, называл «братом», приезжал в Ливию в 2000 году и принимал Каддафи в Беларуси в 2008-м. После убийства Каддафи Лукашенко подверг критике ООН и обвинял NATO в изнасиловании, пытках и убийстве Каддафи - «хуже, чем фашисты», говорил он.

Лукашенко также заявлял, что Каддафи рассказал ему, что дал Саркози не 50, а 100 млн долларов.