В Бресте побит температурный рекорд 5.04.2018, 10:19

Вчера днем в областном центре воздух прогрелся до 22,1 градуса.

Температурный рекорд побит в Бресте 4 апреля, сообщили БелТА в государственном учреждении "Брестоблгидромет".

Днем в областном центре воздух прогрелся до 22,1 градуса. Был побит температурный рекорд двухлетней давности. Так, 4 апреля 2016 года в Бресте было зафиксировано 19,6 градуса тепла, годом ранее - 19,5 градуса.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время комфортная погода сохранится. В Бресте сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем термометры покажут 19-21 градус.