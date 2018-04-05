ЕС запускает проект по борьбе с подделками товаров в Азии 1 5.04.2018, 10:31

1,388

В Евросоюзе посчитали, что теряют около 90 миллиардов евро и 800 тысяч рабочих мест ежегодно из-за подделок.

Европейский Союз начал проект по укреплению прав интеллектуальной и промышленной собственности во всех странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN).

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.

Проект будет включать в себя две платформы - IP Key Southeast Asia (IP Key SEA) и ARISE Plus, которые являются частью политики ЕС в сфере интеллектуальной и промышленной собственности.

IP Key SEA, который также был запущен в Южной Америке и в Китае, "сосредоточивается на бизнесе", а ARISE Plus сосредотачивается на "аспектах, связанных с развитием, сотрудничеством и т.п.".

Инициатива IP Key SEA получит бюджет 7 млн евро в течение следующих четырех лет, а ARISE Plus получит 5,5 млн евро в течение пяти лет.

В ЕС посчитали, что теряют около 90 млрд евро и 800 тысяч рабочих мест ежегодно из-за подделок таких товаров, как ювелирные изделия, сумки, часы, игрушки и пестициды.

ЕС является главным иностранным инвестором в ASEAN с ежегодным взносом 19 млрд евро, а также является третьим крупнейшим торговым партнером после Китая и США с торговыми оборотом на сумму более 246 млрд євро.

В состав ASEAN входят Бирма, Бруней, Камбоджа, Филиппины, Индонезия, Лаос, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.