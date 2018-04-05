Рыгор Ситница: Празднование 100-летия БНР должно длиться весь год 5.04.2018, 10:39

В Минске открылась выставка, посвященная знаменательной дате.

В минском Дворце искусства открылась выставка, посвященная 100-летию провозглашения Белорусской Народной Республики: «Код: 25.03.18».

Как рассказал «Радыё Рацыі» председатель Белорусского союза художников Рыгор Ситница:

- Мы устраиваем вернисаж, выставки, посвященные 100-летию провозглашения независимости БНР. Я считаю, что этот праздник должен длиться весь год. Творческие, политические мероприятия должно быть посвящены этому юбилею. Он не заканчивается 25 марта, а тянется до 25 марта следующего года. А если у нас хватит сил, то мы продолжим и после этой даты.

На открытии выставки выступали те, кто причастен к белорусскому возрождению 1990-х годов: Владимир Некляев, Микола Купава. Под конец мероприятия присутствующие исполнили песню-гимн: "Мы выйдзем шчыльнымі радамі".