The Times: Лондон определил место производства «Новичка» в России 5 5.04.2018, 10:47

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Фото: Getty Images

Именно Россия сегодня педалирует многочисленные версии произошедшего, чтобы напустить тумана.

Британские спецслужбы считают, что установили местонахождение секретной российской лаборатории, где был произведен нервно-паралитический токсин, который использовали для нападения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери, пишет Times, (перевод - bbc.com) со ссылкой на анонимный источник.

"Правительство и спецслужбы нашли источник яда в течение нескольких дней после покушения, использовав данные разведки и научного анализа", - пишет газета.

О существовании лаборатории в Британии знали и до покушения, сообщает источник Times в Уайтхолле. "А к тому времени, когда состоялось первое заседание "КОБРЫ" (чрезвычайного комитета британского правительства) нам было известно, что яд с очень высокой вероятностью произвели в России", - говорит источник.

"Источники в службах безопасности не утверждают, что на 100% уверены в месте нахождения лаборатории, однако наш источник настаивает, что достаточная уверенность в нынешней версии есть. Также в спецслужбах считают, что в той же лаборатории проводились испытания, чтобы понять, годится ли яд для исполнения заказных убийств", - пишет Times.

Министр безопасности Бен Уоллес не считает, что британское правительство противоречит само себе. Он ссылается на данные химического анализа и разведки, в соответствии с которыми Россия производила и хранила "Новичок". "Именно Россия сегодня педалирует многочисленные версии произошедшего, чтобы напустить тумана", - сказал он.