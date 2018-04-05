Биткоин стал настоящим индикатором перемен Алексей Третьяков

5.04.2018, 10:58

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Фото: Getty Images

Почему стоит следить за курсом биткоина.

Биткоин разделил финансовое сообщество на два лагеря антагонистов: сторонников, считающих его краеугольным камнем платежной системы будущего, и критиков, называющих биткоин пузырем и пирамидой. Так или иначе, эта криптовалюта входит в список самых важных индикаторов финансового рынка, за которыми стоит следить. И вот почему.

Текущее состояние американской и мировой экономики можно охарактеризовать как конец долгосрочного цикла роста, начавшегося после прохождения через нижнюю точку предыдущего кризиса зимой 2009 года. Такие циклы роста, как правило, прерываются рецессией раз в 7-12 лет, и нынешний — один из самых длинных в послевоенной истории США. Индикаторы того, что американская экономика уже достигла пика своей формы — безработица на многолетнем минимуме и потребительский оптимизм на многолетнем максимуме, а также рекордная капитализация фондового рынка.

В каждый экономический цикл в США в массовый обиход входят новые технологии. Компании, меняющие уклад жизни людей, возносятся на фондовом рынке и ниспровергают с пьедестала почета старых лидеров. В нынешнее десятилетие это социальные сети, электромобили, облачные сервисы, big data и блокчейн. Биткоин с капитализацией на текущий момент $117 млрд (на 4 апреля) можно поставить в ряд высокотехнологичных гигантов вслед за Google ($719 млрд) и Facebook ($464 млрд).

Незадолго до краха доткомов в начале 2000 года капитализация лидеров технологического сектора была похожа на то, как сейчас оцениваются самые дорогие компании мира. Стоимость Microsoft в начале 2000-х годов в 30 раз превышала годовую выручку и почти в 80 раз — чистую прибыль. Это был, несомненно, пузырь! В декабре 1999-го акции Microsoft торговались у отметки $60, а спустя год — почти в три раза дешевле, по $20,75.

Аналитики абсолютно правильно разглядели в Microsoft уникальный коммерческий потенциал. Компания все последующие 17 лет продолжала расти, по итогам 2017 года увеличив выручку относительно 1999 года в пять раз, а прибыль — в 3,3 раза. Но максимум по капитализации Microsoft обновила лишь спустя 17 лет, в конце 2017 года.

Тогда продолжавшийся много лет растущий тренд на фондовом рынке создал иллюзию богатства, которая толкала инвесторов к дальнейшим покупкам и обоснованию все более высоких мультипликаторов. Но все же это не была слепая толпа. По настоящему эпических размеров пузыри надулись в акциях компаний, действительно обладавших долгосрочным коммерческим потенциалом. А реликты той эпохи вроде сайта pets.com по онлайн-продаже собачьего корма по цене в три раза дешевле себестоимости хоть и наделали много шума, но даже на пике рынка редко пересекали отметку в $1 млрд по капитализации.

Сдувание пузыря

В прошлом году, когда биткоин покорял все новые и новые максимумы, среди его инвесторов бытовало мнение, что стоимость криптовалюты может вырасти еще в разы, поскольку ее совокупная капитализация существенно меньше величины, до которой дорастали пузыри в прошлом. Однако в современной истории $320 млрд (столько достигала совокупная стоимость биткоинов 16 декабря 2017 года) — это рекордная оценка за актив, не приносящий никакого дохода.

Интересно, что в топ-10 дотком-провалов портал CNN.Money в 2010 году включил сайт Flooz.com, который предвосхитил идею токенов Telegram. Flooz.com продавал онлайн-валюту, которую пользователи интернета могли использовать вместо кредитных карт для покупок в различных онлайн-магазинах. По описанию автора статьи, «несмотря на тупость концепции, Flooz.com привлек от инвесторов $35 млн». Партнеры проекта — производитель микрочипов Cisco и авиакомпания Delta AirLines — использовали Flooz для корпоративных подарков. Flooz потратил на рекламyю кампанию с Вупи Голдберг порядка $8 млн и обанкротился в августе 2001 года.

Троекратное падение биткоина с момента достижения максимума 16 декабря 2017 года по 5 февраля 2018 стало неожиданностью для криптосообщества. Вряд ли кто-то мог спрогнозировать день или хотя бы месяц, когда пузырь из этой криптовалюты лопнет. Тем не менее это абсолютно логично, что падение биткоина началось в течение квартала, в котором ФРС начала изымать доллары из глобальной финансовой системы. В обзоре в октябре 2017 года я высказал мнение, что поскольку взлет биткоина стал возможным благодаря накачиванию ликвидности мировыми центральными банками — изъятие этой ликвидности станет событием, меняющим «правила игры», но инвесторы почувствуют это на себе не ранее начала 2018 года из-за плавного механизма сокращения.

Новая эра

Таким образом, дефицит ликвидности еще не наступил. Исторически ужесточение монетарной политики отрезвляюще действовало на инвесторов и хорошо корректировало цены на переоцененные активы, хотя и ускоряло наступление рецессии. На этот раз ФРС повышает ставку очень плавно, ЕЦБ вообще не планирует повышение. В современной экономической истории еще не было прецедентов изъятия впрыснутой в финансовую систему денежной ликвидности, поэтому трудно спрогнозировать, как и когда сочетание повышений ставки и сокращения баланса ФРС приведет к корректировке цен на все финансовые активы.

Неудивительно, что биткоин, не имеющий фундаментальной стоимости, но ставший для некоторых инвесторов своеобразным убежищем от политики количественного смягчения центральных банков, теперь является отличным индикатором завершения эпохи неограниченной и бесплатной ликвидности.

Полное обесценение биткоина может стать сигналом к тому, что дефицит ликвидности достиг максимума и пора покупать другие параллельно распроданные активы, например, облигации эмитентов из развивающихся стран. Безусловно, на практике выбрать правильную инвестиционную стратегию будет непросто. Во-первых, криптовалюты останутся востребованы хакерами, наркоторговцами и в странах с разрушенной финансовой системой вроде Венесуэлы. Явного индикатора окончательного выхода рыночных инвесторов из биткоина не будет.

Во-вторых, замедление или рецессия в экономике США, которая может последовать за коррекцией на фондовом рынке, запустит продолжительную цепочку кризисов в странах и компаниях, не рассчитавших долговую нагрузку. Наконец, банкротства IT-стартапов вроде Pets.com или Flooz.com в 2000-2001 годах послужили хорошим индикатором прохождения дна кризиса доткомов, но не дали никакой информации, когда рынок снова начнет расти. После падения с $60 до $20,75 в 2000 году акции Microsoft торговались в диапазоне $20-30 затем еще более 10 лет, начав новый восходящий тренд лишь в 2013 году.

Алексей Третьяков, Forbes