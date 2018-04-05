Политзаключенный Михаил Жемчужный написал уже 8 заявлений о переводе в безопасное место 5.04.2018, 11:07

Михаил Жемчужный

Фото: spring96.org

Политзаключенный продолжает находиться в ШИЗО по надуманным причинам.

Проблемы у политического заключенного Михаила Жемчужного начались после перевода в Горецкую колонию, где для него были созданы невыносимые в силу своей жестокости и унижающего характера условия для отбывания наказания, сообщает сайт palitviazni.info.

Политзаключенный продолжает находиться в ШИЗО.

С начала августа 2017 года администрация колонии №9 в Горках, где отбывает наказание политический заключенный, начала выносить взыскания Жемчужному за отказа переходит в отряд, сформированный из заключенных с «низким статусом». За это Михаила постоянно наказывают ШИЗО или помещением в ПКТ (помещение камерного типа).

«Жемчужный продолжает находиться в ШИЗО по надуманным причинам и обжалует взыскания, - рассказал правозащитник Андрей Бондаренко. - Администрация колонии отказалась переводить его в безопасное место и всячески старается вовлечь Михаила в конфликт с другими осужденными. На сегодняшний день он написал уже восемь заявлений о переводе в безопасное место, и при желании руководство колонии могло бы решить проблему в один момент. Но оно ссылается на то, что такие места в колонии не предусмотрены».

По словам Бондаренко, все эти репрессии в отношении Михаила Жемчужного - это «желание создать политическому заключенному невыносимые условия содержания».

«Администрация колонии закрыла глаза на ситуацию, хотя все это - прямое нарушение не только требований Уголовно-исполнительного кодекса Беларуси (в том числе, возможности перевода его в другую колонию), но и международных договоров, запрещающих пытки, жестокое, бесчеловечное обращение», - добавляет правозащитник.