Инженер-конструктор хотел вернуться после армии на работу, но не смог 3 5.04.2018, 11:16

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Полтора года Сергей Еремин вынужденно числился «тунеядцем».

Сергей Ерёмин распределился инженером-конструктором на Минский завод колесных тягачей, но через год работы ему пришла повестка из военкомата. Парень отслужил полгода и попытался вернуться на старую должность, пишет tut.by. На то было две причины — незакончившееся распределение и сохранение по Трудовому кодексу рабочего места после армии. Однако Сергею вернутся на старое место работы не удалось — на предприятии ответили, что «нет возможности устроиться даже простым рабочим». В администрации завода пояснили, почему они не нарушили закон.

Сергей Ерёмин в 2015 году закончил БНТУ по специальности автомобилестроение и распределился на Минский завод колесных тягачей. В августе 2015 года парень был принят инженером-конструктором в бюро тормозных систем конструкторского отдела. В апреле 2016 года ему пришла повестка из военкомата на срочную военную службу — 23 мая Сергей должен был прибыть в Бобруйский военкомат.

— Я работал на предприятии вплоть до 22 мая. Когда увольнялся и подписывал обходной лист, главный конструктор даже говорил, что меня ждут назад после службы, — вспоминает молодой человек.

22 ноября, через полгода, парень уволился в запас. Спустя полторы недели Сергей пошел в отдел кадров МЗКТ, чтобы снова устроиться работать на завод.

— Отдел кадров направил меня побеседовать с главным конструктором. Однако тот сказал, что на данный момент вакансий нет, и предложил прийти в январе. Мотивировали тем, что я обратился в начале декабря, а в конце года они не могут расширить штат.

Сергей подождал месяц и в начале января снова пришел на завод. На этот раз его перенаправили в отдел кадров.

— Там работу мне не предложили и сказали, что нет возможности устроиться даже простым рабочим. Попросту нет вакансий.

Для того чтобы его снова приняли на работу, парень апеллировал сразу к двум пунктам. Первым фактором было то, что у Сергея не закончился срок обязательного распределения, во время которого сотрудника не могут уволить. Однако в университете ему сказали, что армия полностью погасила отработку.

— Я был удивлен, потому что всего девять месяцев проработал и шесть пробыл в армии. Выходит, еще восемь месяцев надо было отрабатывать, — рассказывает Сергей.

Также парень ссылался на статью в Трудовом кодексе, где говорится о сохранении рабочего места после армии (прим. — речь идет о статье 342 Трудового кодекса).

— Человеку могут отказать, если на предприятии нет вакансий или на его место взяли другого человека. Но для этого есть другая статья (прим. — речь идет о статье 44 Трудового кодекса). Там говорится о том, что в таком случае второго работника должны уволить и принять того, кто ранее выполнял работу, — говорит парень.

Сергей объясняет, почему хотел устроиться именно на старое место работы.

— Для человека, который только закончил учиться, я получал хорошие деньги, примерно 7 миллионов рублей старыми. Плюс предприятие частично оплачивало аренду квартиры, как иногороднему. Компенсировали четыре или пять базовых.

После отказа на предприятии парень обратился в Департамент государственной инспекции труда. Там ему предложили встать на биржу труда, но Сергей не смог это сделать из-за прописки в другом городе. В итоге парень почти полтора года числился безработным.

Предприятие: «Единственным камнем преткновения было отсутствие рабочего места»

Павел Огер, заместитель генерального директора по идеологической работе и кадрам МЗКТ, объясняет, почему Сергею не разрешили вернуться на старую должность.

— У учебного заведения претензий к парню нет, армия погасила отработку. Раньше действительно существовало закрепление места за человеком, который ушел в армию. Сейчас есть постановление № 821 cовета министров, где в 28-м пункте говорится, что работника принимают обратно только при наличии вакансий. Если вакансий нет и штат укомплектован, предприятие может отказать в приеме на работу. Мы же предприятие большое, нарушения сразу поправят.

Другого работника на место Сергея не брали — должность сократили.

— Каждый год мы набираем молодых специалистов, у нас есть определенные квоты. Для них вводим новые вакансии по обязательствам с учебными заведениями, но потом проводим оптимизацию персонала.

Заместитель директора рассказывает, что парня положительно характеризуют на прошлом месте работы, никаких замечаний к нему не было. «Единственным камнем преткновения было отсутствие рабочего места. Если он обратится еще раз, мы можем подумать и рассмотреть его кандидатуру», — резюмирует Павел Огер.