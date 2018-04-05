Верховный суд оставил в силе оправдательный приговор по делу о домашних родах 6 5.04.2018, 11:24

Ольга Степанова

Фото: Игорь Матвеев/tut.by

Женщине грозило до 3 лет лишения свободы.

4 апреля Верховный суд Беларуси оставил без изменений решение Витебского областного суда по делу Ольги Степановой, пишет сайт телеканала «Белсат».

«178 тысяч человек вытащили меня из ада»

«Оправдательный приговор в отношении меня вступил в силу. Я хочу выразить всем вам свою благодарность за ваше участие и поддержку, сочувствие и сопереживание, за все 8 месяцев, которые вы были со мной, за ваши молитвы и теплые слова», – пишет Ольга Степанова в своем обращении «178 тысяч человек вытащили меня из ада» на change.org.

После домашних родов провела несколько месяцев в СИЗО

Напомним, что в феврале 2017 года Ольга приехала в Витебск из Санкт-Петербурга к маме, чтобы родить ребенка. Она отказывалась от госпитализации, так как рожала первую дочку тоже дома. У второй девочки были проблемы с дыханием, наглоталась околоплодных вод. Медики из «скорой» и врачи в больнице не смогли спасти ребенка. В итоге Ольга попала в СИЗО, где провела несколько месяцев. Её обвиняли в смерти новорожденной дочери.

Женщине грозило до 3 лет лишения свободы.