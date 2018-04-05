Цены на бензин в Беларуси вырастут вслед за российскими? 4 5.04.2018, 11:25

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В России ожидают роста цен на бензин.

Еженедельное повышение цен на топливо, которое практикует "Белнефтехим", похоже, уже никого не удивляет, пишет abw.by. Но всех интересует вопрос: а где предел? Каков верхний порог, у которого цены остановятся?

Похоже, ответ на этот вопрос либо пока никто не знает, либо его не спешат давать, потому что в соседней России, на которую теперь уже официально ориентируется белорусское ценообразование, также до конца не понятно, что будет с розничной торговлей нефтепродуктами. Точнее, есть сведения о том, что и там цены будут расти.

Ранее эксперты предполагали, что автомобильное топливо в России продолжит дорожать в рознице после выборов президента РФ. В конце 2018 года рост цен на бензин снова может превысить инфляцию. Напомним, что по итогам прошлого года рост составил 7,3%, что почти в три раза больше показателя инфляции (2,5%).

По данным трейдеров, оптовые цены на автомобильное топливо выросли из-за налогового маневра, увеличения акцизов и цен на нефть, по причине чего экспортный паритет превысил 51.000 российских рублей за тонну для нефтепереработчиков Центральной России, премия к внутреннему рынку составила 6000 рублей. В итоге из-за привлекательности отправки продукции за рубеж в РФ наблюдается нехватка топлива на торгах, пишет kolesa.ru.

"Потенциал роста биржевых цен на нефтепродукты не исчерпан из-за увеличения спроса в весенне-летний период, начала масштабных весенних ремонтов на российских НПЗ и весенних полевых работ", - отмечается в письме независимых трейдеров, которое адресовано Дмитрию Медведеву.

По словам главы Совета по товарным рынкам Ильи Мороза, из-за нынешней ситуации независимые сети могут покинуть отрасль. Он отметил, что трейдеры уже были вынуждены "нарастить кредитные портфели", а тем, кто не смог привлечь дополнительные средства, пришлось сократить присутствие на рынке.

"Из-за скачка оптовых цен прибыль АЗС от реализации закупаемого на бирже бензина устремилась к нулю, а в ряде регионов продажа биржевых объемов бензина уже стала убыточной, - сообщается в обзоре "Аналитика товарных рынков". - Это означает, что в ближайшее время средняя по РФ розничная цена бензина может начать расти на 20-30-50 копеек в неделю".

По мнению ФАС, нынешняя ситуация со стоимостью топлива "не выглядит критической". По словам главы управления ТЭК Дмитрия Махонина, она находится под контролем и в дальнейшем не будет вызывать беспокойства. Он подчеркнул, что ведомство планирует предложить ввести механизм гибких акцизов в зависимости от цены на нефть и нефтепродукты.